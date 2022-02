Rocket League: Versteckte Fledermaus im Batman-Bundle

Autor:, in / Rocket League

Psyonix, der Videospielentwickler aus San Diego, kündigt an, dass das Batman-Bundle in Rocket League am 2. März auf allen Plattformen erhältlich sein wird.

Das von Warner Bros. Interactive Entertainment im Namen von DC lizenzierte Batman-Paket enthält das Batmobile (2022), Batmobile (2022) Engine Audio, Batmobile (2022) Wheels, Dark Knight Matte Paint Finish, Batmobile (2022) Boost, Batmobile (2022) Trail, ein Reel Life Decal und die Batman Goal Explosion. Das Bundle wird vom 2. bis 8. März im Rocket League Item Shop für 1100 Credits erhältlich sein.

Der zeitlich begrenzte Modus (LTM) Gotham City Rumble kehrt ebenfalls für die gleiche Dauer wie das Batman Bundle zurück. In Gotham City Rumble wurde der Rumble-Modus umgestaltet und die Power-Ups sind nun an Batman und seine Feinde angelehnt. Die Spieler können den Boxhandschuh des Jokers, Harleys Hammer statt des Stiefels, Poison Ivys Ranken statt des Enterhakens und vieles mehr verwenden, während sie sich im Beckwith Park (Gotham Night) gegenüberstehen.

Rocket League – The Batman Pack – 1.100 Credits

„Batmobil (2022)“-Karosserie (Dominus-Hitbox)

„Batmobil (2022)“-Motorsound

„Dark Knight Matte“-Lackierung

„Batmobil (2022)“-Räder

„Batmobil (2022)“-Raketenspur

„Batmobil (2022)“-Spur

„Reel Life“-Aufkleber

„Batman“-Tor-Explosion

Das Batmobile (2022) ist das neueste Batmobile in Rocket League. Das Batmobile (1989), der Tumbler des Dunklen Ritters und das Batmobile (2016) waren bereits im letztjährigen Haunted Hallows-Event erhältlich.