Rocket League: Weltmeisterschaft beginnt Freitag

Die erste Collegiate Rocket League (CRL) Weltmeisterschaft, die auf der DreamHack Dallas stattfindet, beginnt diesen Freitag, den 3. Juni! In der Frühjahrssaison der CRL 2022 sind zum ersten Mal europäische Universitätsstudenten der CRL beigetreten. Daher werden 16 Teams aus Nordamerika und Europa um 75.000 Dollar in akademischen Preisen und den Titel des ersten CRL Weltmeisters kämpfen.

10 nordamerikanische und 6 europäische Hochschulteams werden vom 3. bis 4. Juni in einer Gruppenphase gegeneinander antreten, und die besten 8 Teams werden am 5. Juni in eine Einzelausscheidung kommen, in der der erste CRL-Weltmeister ermittelt wird. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über die teilnehmenden Teams:

Nord-Amerika

Cégep de Valleyfield

Columbia Hochschule

Northwood Universität

Oakland Universität

Staatliche Universität Pennsylvania

St. Clair Hochschule

Stockton-Universität

Universität von Zentralflorida

Universität von Nevada Las Vegas

Universität von Texas in Arlington

Europa

Universität Keele

Karlsruher Institut für Technologie

Technische Universität Berlin

Universität Hamburg

Universität Portsmouth

Universität von Salford

Die CRL World Championship findet vom 3. bis 5. Juni statt und wird täglich ab 9:30 Uhr CT / 7:30 Uhr PT (14:30 Uhr UTC) live auf dem offiziellen Rocket League Twitch-Kanal gestreamt, wobei es die Übertragung am Freitag auch in einen alternativen Stream auf dem College Carball (CCA) Twitch-Kanal gibt.