Rockstar Games: Bully jetzt in GTA+ enthalten

Meistert in Bully als Teenager Jimmy Hopkins die Hürden des Schultags an der korrupten Privatschule Bullworth Academy. Bully ist jetzt Teil der Spielebibliothek von GTA+, die in der Mitgliedschaft bei GTA+ enthalten ist.

Setzt euch gegen gemeine Mitschüler zur Wehr, wischt den Lehrern eins aus, spielt Streiche und widmet euch außerschulischen Aktivitäten in der Kleinstadt Bullworth und der Umgebung, um das Schuljahr zu überstehen und König des Schulhofs zu werden.

Bully steht zum Download und Spielen auf der Konsolenplattform zur Verfügung, die mit einer aktiven Mitgliedschaft bei GTA+ verknüpft ist, sowie bald auf kompatiblen iOS- und Android-Geräten.

Überdies können Mitglieder bei GTA+ eine wechselnde Sammlung von klassischen Rockstar-Games-Titeln wie L.A. Noire, Red Dead Redemption, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition und mehr herunterladen und spielen.

Mitglieder bei GTA+ erhalten außerdem spezielle Vorteile in GTA Online, zum Beispiel GTA$, die automatisch ihrem Konto bei der Maze Bank gutgeschrieben werden, kostenlose Premiumfahrzeuge, exklusive Outfits und Designs, GTA$- und RP-Boni und vieles mehr.

Weitere Informationen findet ihr auf der Website zu GTA+.