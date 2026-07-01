Rockstar Games: Gewerkschaft kritisiert Crunch, Boni und Arbeitsbedingungen

Im Rahmen der anhaltenden Diskussionen um die Arbeitsbedingungen bei Rockstar Games hat die Rockstar Games Workers Union (RGWU) ihre Kritik an Unternehmensstrukturen, Vergütung und Arbeitsmodellen weiter ausgeweitet. Die Vorwürfe betreffen insbesondere den Umgang mit Überstunden, Bonusstrukturen sowie die Rückkehr zur Büroarbeit im Zusammenhang mit der Entwicklung von Grand Theft Auto VI.

Laut Gewerkschaftsmitgliedern sei sogenannter Crunch im Unternehmen teilweise strukturell verankert und in Arbeitsverträgen indirekt berücksichtigt. Dabei gehe es unter anderem um Regelungen im Vereinigten Königreich, die es Mitarbeitenden erlauben, bestimmte Arbeitszeitbegrenzungen freiwillig aufzugeben. Diese Praxis ermögliche laut den Aussagen regelmäßig zusätzliche Arbeitsstunden, die formal innerhalb vertraglicher Rahmenbedingungen stattfinden.

Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass es innerhalb von Rockstar keine einheitliche Definition von Crunch gebe. Bonuszahlungen und Überstundenvergütungen würden teilweise so gestaltet, dass zusätzliche Arbeitsbelastung nicht eindeutig als Crunch erkennbar sei. Gleichzeitig bestehe eine deutliche Differenz zwischen einzelnen Teams: Während einige Abteilungen kaum betroffen seien, arbeiteten andere dauerhaft unter hoher Belastung.

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die Homeoffice-Politik. Während der COVID-19-Pandemie eingeführte flexible Arbeitsmodelle hätten laut den Entwicklern zu einer besseren Work-Life-Balance geführt, insbesondere für Mitarbeitende mit familiären Verpflichtungen. Diese Regelungen seien jedoch inzwischen teilweise zurückgenommen worden, nachdem zuvor eine dauerhafte Flexibilität in Aussicht gestellt worden sein soll.

Darüber hinaus wird kritisiert, dass flexible Arbeitsbedingungen innerhalb der Unternehmensführung weiterhin stärker ausgeprägt seien als bei regulären Angestellten. Dies habe laut der Gewerkschaft zu strukturellen Ungleichgewichten geführt und das Vertrauen innerhalb der Belegschaft belastet.

Trotz der Kritik verweisen Gewerkschaftsmitglieder darauf, dass kollektive Organisation bereits erste Veränderungen angestoßen habe. Dazu zählen unter anderem durchschnittliche Gehaltsanpassungen in bestimmten Studios sowie erste Anpassungen im Umgang mit Überstundenregelungen. Die Gewerkschaft wertet dies als Zeichen dafür, dass organisierte Arbeitnehmervertretung Wirkung zeige.

Ein Sprecher von Take-Two Interactive wies die Vorwürfe zurück und betonte, dass das Unternehmen großen Wert auf ein positives Arbeitsumfeld, faire Vergütung und eine unterstützende Unternehmenskultur lege. Zudem habe man eine Anfrage zur freiwilligen Anerkennung der Gewerkschaft erhalten und sei offen für Gespräche mit allen Beteiligten.