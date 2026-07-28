Rockstar Games: Gewerkschaft wächst und könnte Anerkennung jetzt erzwingen

Die Rockstar Game Workers Union zählt nach eigenen Angaben mehr Mitglieder als je zuvor und strebt nun die offizielle Anerkennung durch Rockstar Games an.

Nach den kontrovers diskutierten Entlassungen bei Rockstar Games ist die Gewerkschaft innerhalb des Unternehmens offenbar stärker gewachsen als je zuvor. Die Rockstar Game Workers Union (RGWU) fordert Rockstar nun dazu auf, sie freiwillig offiziell anzuerkennen.

Sollte das Unternehmen dies ablehnen, könnte laut einem Bericht von People Make Games ein Verfahren zur gesetzlichen Anerkennung angestrebt werden. Aufgrund der gestiegenen Mitgliederzahl seien dafür mittlerweile die Voraussetzungen gegeben.

Bei einer erfolgreichen Anerkennung würde die RGWU zur größten Videospiel-Gewerkschaft Großbritanniens werden.

Gespräche mit Rockstar stehen bevor

Alex Marshall, Präsident der Independent Workers‘ Union of Great Britain, zu der die RGWU gehört, bestätigte, dass Verhandlungen mit Rockstar Games vorbereitet werden. Ein erstes Treffen soll demnach bald stattfinden.

Sollte Rockstar bei den Gesprächen nicht konstruktiv mitwirken, sei die Gewerkschaft bereit, andere Mechanismen einzusetzen, um eine Anerkennung zu erreichen.

Nach der Entlassung von rund 30 Entwicklern im vergangenen Jahr habe zunächst eine abschreckende Wirkung innerhalb der Belegschaft bestanden. Anschließend sei jedoch ein Wiederaufbau erfolgt und das Interesse an einer gewerkschaftlichen Organisation bei Rockstar gestiegen.

Rockstar wurde im Zusammenhang mit den Entlassungen vorgeworfen, gegen Gewerkschaftsaktivitäten vorgegangen zu sein. Das Unternehmen wies diese Anschuldigungen zurück und erklärte, bei den Entlassungen wegen groben Fehlverhaltens nicht gewusst zu haben, welche Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglieder waren.

Die Auseinandersetzung führte anschließend unter anderem zu Protesten vor Büros des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two und wurde auch im britischen Parlament thematisiert.