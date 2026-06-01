Rockstar Games: Gewerkschaftsgründung folgt auf umstrittene Entlassungen

Bei Rockstar Games hat sich mit der RGWU eine neue Gewerkschaft gegründet, die aus bestehenden Konflikten hervorgegangen ist.

Bei Rockstar Games hat sich eine neue Gewerkschaft gebildet. Die Rockstar Game Workers Union (RGWU) wurde als Teil der Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) gegründet und soll Beschäftigte des Studios vertreten.

Laut einer offiziellen Mitteilung der Gewerkschaft war ursprünglich geplant, den Zusammenschluss öffentlich zu machen, nachdem im vergangenen Jahr die Marke von 10 Prozent organisierter Mitglieder erreicht worden war. Dieser Schwellenwert gilt in der Praxis als bedeutend für die Handlungsfähigkeit von Arbeitnehmervertretungen innerhalb eines Unternehmens.

Kurz darauf kam es jedoch zu einer massiven Eskalation: Rockstar soll über 30 Mitarbeiter in Großbritannien und Kanada entlassen haben. Als Begründung wurde angegeben, dass diese angeblich vertrauliche Informationen in einem öffentlichen Forum verbreitet hätten. Laut Gewerkschaft handelte es sich dabei um einen Discord-Server, der von der IWGB verwaltet wurde.

Die RGWU bezeichnete die Entlassungen als besonders drastischen Fall von gewerkschaftsfeindlichem Vorgehen im britischen Spielesektor. Nach Angaben der Organisation hätten die Maßnahmen jedoch nicht zur Schwächung der Gewerkschaft geführt – im Gegenteil. Die Mitgliederzahl sei seitdem weiter gestiegen und habe den 10-Prozent-Schwellenwert erneut überschritten.

Auch aus juristischer Sicht ist der Konflikt weiterhin offen. Die betroffenen Mitarbeiter werden durch die IWGB rechtlich vertreten, und bereits im Januar 2026 fand eine vorläufige Anhörung vor einem britischen Arbeitsgericht statt. Dabei wurde ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz für die entlassenen Mitarbeiter abgelehnt.

Rockstar Games selbst wies die Vorwürfe eines gewerkschaftsfeindlichen Vorgehens zurück. In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, die Kündigungen seien ausschließlich aufgrund der Weitergabe vertraulicher Informationen erfolgt und stünden in keinem Zusammenhang mit gewerkschaftlichen Aktivitäten oder dem Recht auf Organisation.

Der Fall ist weiterhin Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen und hat in der Branche eine breite Diskussion über Arbeitsbedingungen und gewerkschaftliche Organisation in der Spieleentwicklung ausgelöst.