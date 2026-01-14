Rockstar Games: GTA-Entwickler soll Mitarbeiter ausspioniert haben

Im Rechtsstreit zwischen Rockstar Games und der Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) bezüglich 31 entlassener Mitarbeiter aus Großbritannien und Kanada, gab es kürzlich erste Fortschritte.

Der Antrag der Gewerkschaft auf vorläufige Wiedereinstellung der Mitarbeiter wurde abgelehnt. Aus Sicht der Richterin wurde nicht ausreichend belegt, dass die Mitarbeiter aufgrund gewerkschaftlicher Aktivitäten entlassen wurden und nicht, wie von Rockstar angegeben, aufgrund von schwerem Fehlverhalten.

Im Mittelpunkt des Skandals steht ein Discord-Server, auf dem verschiedene Mitarbeiter und auch nicht Rockstar angehörige Nutzer aktiv waren. Laut Rockstar soll es zu Leaks gekommen sein, was schließlich zu den Entlassungen führte.

Ein brisantes Detail dazu, wie der GTA-Entwickler die Mitarbeiter ausmachen konnte, wurde jetzt von der IWGB gegenüber IGN offenbart. So sollen sich Rockstars Anwälte die Nachrichten der Discord-Nutzer ohne deren Wissen beschafft und sich auf dem Server sogar als Mitarbeiter ausgegeben haben, um die Entwickler heimlich zu überwachen.