Rockstar Games: Hacker drohen nach gescheiterten Forderungen mit Veröffentlichung

Der Entwickler Rockstar Games ist erneut Ziel eines Hackerangriffs geworden, bei dem laut Berichten Daten über einen Drittanbieter-Cloud-Dienst abgegriffen wurden. Während das Unternehmen den Vorfall als begrenzt und nicht spielrelevant einstuft, rückt vor allem die Reaktion der Täter in den Fokus.
Die Gruppe, die sich selbst „ShinyHunters“ nennt, hat gegenüber Medien bestätigt, dass die erbeuteten Daten veröffentlicht werden sollen. Hintergrund ist demnach, dass ihre Forderungen bislang nicht erfüllt wurden. Wie genau der Zugriff auf die Systeme von Rockstar Games erfolgte, ließen die Angreifer jedoch offen.
Besonders brisant ist die Aussage, dass kein Detail zur konkreten Vorgehensweise preisgegeben wurde. Gleichzeitig machten die Täter klar, dass sie weiterhin im Besitz der gestohlenen Daten seien und diese nun gezielt veröffentlichen wollen, nachdem eine Einigung ausgeblieben ist.
Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen beim Studio ein, das bereits in der Vergangenheit Opfer schwerwiegender Datenleaks wurde. Im aktuellen Fall betont Rockstar zwar, dass keine Auswirkungen auf Spieler oder interne Abläufe bestehen, doch die Drohung einer Veröffentlichung sorgt erneut für Unsicherheit.
Ob und wann die gestohlenen Informationen tatsächlich veröffentlicht werden, bleibt vorerst unklar. Die Ankündigung der Hacker erhöht jedoch den Druck auf das Unternehmen, das bereits mehrfach im Fokus ähnlicher Vorfälle stand.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wir verhandeln nicht mit Terroristen!
richtig! Nur weil andere Firmen zahlen, machen die weiter…
Macht doch. Ist ja angeblich nichts wichtiges dabei …
Und genau bei dem angeblich wäre ich vorsichtig. Ist ja nicht das erste mal das Firmen einen Hack herunterspielen.
Zum Glück ist das nicht mein Problem wenn sie es heruntergespielt haben …
Sind doch eh alles leere Drohungen .
Die wissen das wenn sie erwischt werden ,wird Rockstar Games ihnen ihr Leben zur Hölle machen.
Die werden niemals die Schadensforderung ab bezahlen können sollten sie wirklich so dumm sein.
Wenn Sie erwischt werden haben die eh ein Problem. Erpressung und so …
Sollen sie mal machen, am Ende war es eh nur eine billige Marketingaktion 😅.
Wo ist John Maclaine wenn man ihn mal braucht ?
😁
Was würde ihnen das bringen ?
Geld werden sie dadurch erst recht nicht sehen 🤣
Glaube der letzte Hacker der sich bei Rockstar reingehackt hatte war 12 oder so. Wer weiß was das hier für Milchbubis sind 🤣
Schlimmer als jeder Krimi. Ich hoffe dieses kriminelle Pack wird gefasst und zur Rechenschaft gezogen! 😤
Wenn sie gefasst werden sollten , können sie ihrem Leben Ben Abschiedskuss geben.
Rockstar wird ihnen das letzte Hemd nehmen und sie werden niemals zu Geld kommen , das wird ihnen von Rockstar eiskalt abgenommen for den Rest ihres Lebens .
Die richtig guten Hacker landen in einer Behörde. Und ja, ich schaue zu viele Filme
Ist nichts verwerfliches daran ^^
Es wäre ein toller Move von Xboxdynasty wenn sie direkt klar stellen das sie die Leaks nicht verbreiten und die Community rechtzeitig warnt.
Warum? Kann mich noch sehr gut a den Insomniac Leak erinnern … da waren viele Medien auf einmal auf einem moralischen Trip obwohl sie Wochen vorher verschiedene Leaks feuchtfröhlich verbreitet haben zB von Capcom.
Zweierlei Maß und so …
Jo mei. Sollen sie halt. Ist doch egal
Oooooo üüüüüüü bekommen die nix üüüüu jetzt muss ich weiter drohen 😂😂😂😂
Super gratis Werbung gerade.. sollen sie doch veröffentlichen und den Hype um GTA 6 wieder anfachen … fertige Spiel wird sich trotzdem wie geschnitten Brot verkaufen.
Und am Ende schwören die einen es ist echt, die anderen das Gegenteil und dann ist es doch schon alles veraltet.