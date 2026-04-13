Rockstar Games: Hacker drohen nach gescheiterten Forderungen mit Veröffentlichung

Der Entwickler Rockstar Games ist erneut Ziel eines Hackerangriffs geworden, bei dem laut Berichten Daten über einen Drittanbieter-Cloud-Dienst abgegriffen wurden. Während das Unternehmen den Vorfall als begrenzt und nicht spielrelevant einstuft, rückt vor allem die Reaktion der Täter in den Fokus.

Die Gruppe, die sich selbst „ShinyHunters“ nennt, hat gegenüber Medien bestätigt, dass die erbeuteten Daten veröffentlicht werden sollen. Hintergrund ist demnach, dass ihre Forderungen bislang nicht erfüllt wurden. Wie genau der Zugriff auf die Systeme von Rockstar Games erfolgte, ließen die Angreifer jedoch offen.

Besonders brisant ist die Aussage, dass kein Detail zur konkreten Vorgehensweise preisgegeben wurde. Gleichzeitig machten die Täter klar, dass sie weiterhin im Besitz der gestohlenen Daten seien und diese nun gezielt veröffentlichen wollen, nachdem eine Einigung ausgeblieben ist.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen beim Studio ein, das bereits in der Vergangenheit Opfer schwerwiegender Datenleaks wurde. Im aktuellen Fall betont Rockstar zwar, dass keine Auswirkungen auf Spieler oder interne Abläufe bestehen, doch die Drohung einer Veröffentlichung sorgt erneut für Unsicherheit.

Ob und wann die gestohlenen Informationen tatsächlich veröffentlicht werden, bleibt vorerst unklar. Die Ankündigung der Hacker erhöht jedoch den Druck auf das Unternehmen, das bereits mehrfach im Fokus ähnlicher Vorfälle stand.