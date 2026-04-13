Rockstar Games: Hacker drohen nach gescheiterten Forderungen mit Veröffentlichung

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Die Angreifer hinter dem jüngsten Datenleck bei Rockstar Games kündigen an, gestohlene Informationen online zu veröffentlichen.

Der Entwickler Rockstar Games ist erneut Ziel eines Hackerangriffs geworden, bei dem laut Berichten Daten über einen Drittanbieter-Cloud-Dienst abgegriffen wurden. Während das Unternehmen den Vorfall als begrenzt und nicht spielrelevant einstuft, rückt vor allem die Reaktion der Täter in den Fokus.

Die Gruppe, die sich selbst „ShinyHunters“ nennt, hat gegenüber Medien bestätigt, dass die erbeuteten Daten veröffentlicht werden sollen. Hintergrund ist demnach, dass ihre Forderungen bislang nicht erfüllt wurden. Wie genau der Zugriff auf die Systeme von Rockstar Games erfolgte, ließen die Angreifer jedoch offen.

Besonders brisant ist die Aussage, dass kein Detail zur konkreten Vorgehensweise preisgegeben wurde. Gleichzeitig machten die Täter klar, dass sie weiterhin im Besitz der gestohlenen Daten seien und diese nun gezielt veröffentlichen wollen, nachdem eine Einigung ausgeblieben ist.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen beim Studio ein, das bereits in der Vergangenheit Opfer schwerwiegender Datenleaks wurde. Im aktuellen Fall betont Rockstar zwar, dass keine Auswirkungen auf Spieler oder interne Abläufe bestehen, doch die Drohung einer Veröffentlichung sorgt erneut für Unsicherheit.

Ob und wann die gestohlenen Informationen tatsächlich veröffentlicht werden, bleibt vorerst unklar. Die Ankündigung der Hacker erhöht jedoch den Druck auf das Unternehmen, das bereits mehrfach im Fokus ähnlicher Vorfälle stand.

Quelle
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20 Kommentare Added

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    • faktencheck 181860 XP Battle Rifle Man | 13.04.2026 - 18:38 Uhr
      Antwort auf AppleRedX

      Und genau bei dem angeblich wäre ich vorsichtig. Ist ja nicht das erste mal das Firmen einen Hack herunterspielen.

      0
    • JohnWick 90645 XP Posting Machine Level 1 | 13.04.2026 - 18:59 Uhr
      Antwort auf AppleRedX

      Sind doch eh alles leere Drohungen .
      Die wissen das wenn sie erwischt werden ,wird Rockstar Games ihnen ihr Leben zur Hölle machen.
      Die werden niemals die Schadensforderung ab bezahlen können sollten sie wirklich so dumm sein.

      0
  3. Katanameister 387980 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.04.2026 - 18:23 Uhr

    Sollen sie mal machen, am Ende war es eh nur eine billige Marketingaktion 😅.

    0
  4. JohnWick 90645 XP Posting Machine Level 1 | 13.04.2026 - 18:30 Uhr

    Wo ist John Maclaine wenn man ihn mal braucht ?
    😁
    Was würde ihnen das bringen ?
    Geld werden sie dadurch erst recht nicht sehen 🤣

    1
    • GERxJOHNNY 76330 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.04.2026 - 18:36 Uhr
      Antwort auf JohnWick

      Glaube der letzte Hacker der sich bei Rockstar reingehackt hatte war 12 oder so. Wer weiß was das hier für Milchbubis sind 🤣

      0
  5. GERxJOHNNY 76330 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.04.2026 - 18:34 Uhr

    Schlimmer als jeder Krimi. Ich hoffe dieses kriminelle Pack wird gefasst und zur Rechenschaft gezogen! 😤

    0
    • JohnWick 90645 XP Posting Machine Level 1 | 13.04.2026 - 19:03 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Wenn sie gefasst werden sollten , können sie ihrem Leben Ben Abschiedskuss geben.
      Rockstar wird ihnen das letzte Hemd nehmen und sie werden niemals zu Geld kommen , das wird ihnen von Rockstar eiskalt abgenommen for den Rest ihres Lebens .

      0
  6. CodeX 52890 XP Nachwuchsadmin 6+ | 13.04.2026 - 18:41 Uhr

    Es wäre ein toller Move von Xboxdynasty wenn sie direkt klar stellen das sie die Leaks nicht verbreiten und die Community rechtzeitig warnt.

    0
    • AppleRedX 145795 XP Master-at-Arms Gold | 13.04.2026 - 19:02 Uhr
      Antwort auf CodeX

      Warum? Kann mich noch sehr gut a den Insomniac Leak erinnern … da waren viele Medien auf einmal auf einem moralischen Trip obwohl sie Wochen vorher verschiedene Leaks feuchtfröhlich verbreitet haben zB von Capcom.

      Zweierlei Maß und so …

      1
  8. Ralle89 121545 XP Man-at-Arms Bronze | 13.04.2026 - 19:39 Uhr

    Oooooo üüüüüüü bekommen die nix üüüüu jetzt muss ich weiter drohen 😂😂😂😂

    0
  9. OEhnsky81 64515 XP Romper Stomper | 13.04.2026 - 19:45 Uhr

    Super gratis Werbung gerade.. sollen sie doch veröffentlichen und den Hype um GTA 6 wieder anfachen … fertige Spiel wird sich trotzdem wie geschnitten Brot verkaufen.

    0
  10. Ash2X 329260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.04.2026 - 20:47 Uhr

    Und am Ende schwören die einen es ist echt, die anderen das Gegenteil und dann ist es doch schon alles veraltet.

    0

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