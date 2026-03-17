Rockstar Games: Muss Verkauf seiner Spiele in Brasilien stoppen

Neue brasilianische Gesetzgebung zwingt Rockstar Games dazu, digitale Verkäufe über eigene Plattformen einzustellen, andere Stores bleiben uneingeschränkt verfügbar.

Den Verkauf ihrer Spiele über die eigenen Plattformen in Brasilien musste Rockstar Games jetzt einstellen. Hintergrund ist das Inkrafttreten einer neuen Gesetzgebung des Landes, dem Digital ECA, das den Schutz von Kindern im Internet regelt.

Seit gestern dürfen weder der Rockstar Games Store noch der Rockstar Games Launcher digitale Käufe für brasilianische Nutzer anbieten.

Fans müssen jedoch keine Sorge haben, dass die Spiele nun unzugänglich werden. Rockstar-Titel bleiben weiterhin auf anderen digitalen Plattformen wie PlayStation Store, Xbox/Microsoft Store, Steam und Epic Games Store erhältlich.

Bereits gekaufte Spiele über den Rockstar Games Launcher sind ebenfalls nicht betroffen und können wie gewohnt gespielt werden. Auch Shark Cards und Gold Bars bleiben über den Launcher und Store verfügbar.

Die Gesetzgebung zielt speziell auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen ab. Daten von Minderjährigen dürfen nicht ohne Zustimmung verwendet werden, etwa für Werbeprofile oder Training von KI-Systemen. Zudem werden Spiele mit Lootboxen künftig altersbeschränkt und nur für Spieler ab 18 Jahren zugänglich sein.

Rockstar Games erklärt auf der Support-Seite, dass die Änderungen ausschließlich den Verkauf über die eigenen Kanäle betreffen, während der Spielzugang über andere Stores weiterhin gewährleistet bleibt. Das Unternehmen betont, dass bereits getätigte Käufe davon nicht beeinträchtigt werden.