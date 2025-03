Rockstar Games: Übernahme von Video Games Deluxe

Rockstar Games gibt die Übernahme des in Sydney ansässigen Entwicklerstudios Video Games Deluxe bekannt. Das Studio wird in Rockstar Australia umbenannt.

Video Games Deluxe hat mit Rockstar Games an einigen seiner denkwürdigsten Titel gearbeitet, darunter die Neuveröffentlichungen von L.A. Noire und L.A. Noire: The VR Case Files im Jahr 2017 und zuletzt an den Aktualisierungen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für iOS und Android, Netflix und moderne Konsolen.

„Nach jahrelanger enger Zusammenarbeit freuen wir uns, dass Video Games Deluxe dem Team von Rockstar Australia beitritt“, so Jennifer Kolbe, Head of Publishing bei Rockstar Games.

Die Beziehung zwischen Rockstar Games und dem Team von Video Games Deluxe begann mit dem ehemaligen Studio von Gründer Brendan McNamara, Team Bondi, und der Entwicklung des von der Kritik gefeierten und bahnbrechenden Detektiv-Thrillers L.A. Noire.

„Es war uns eine Ehre, in den letzten zehn Jahren eng mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten“, so Video Games Deluxe-Gründer Brendan McNamara. „Wir sind begeistert, ein Teil von Rockstar Games zu sein und unsere Bemühungen fortzusetzen, die bestmöglichen Spiele zu entwickeln.“