Rockstar Games: Unternehmen bestätigt Datenleck und gibt Entwarnung für Spieler

Rockstar Games bestätigt einen Datenvorfall, sieht jedoch keine Auswirkungen auf Spieler oder das Unternehmen.

Rockstar Games hat einen Datenvorfall bestätigt, bei dem im Zusammenhang mit einem Drittanbieter-System Informationen abgerufen wurden. Laut Unternehmen besteht jedoch kein Risiko für Spieler oder den eigenen Betrieb.

Auslöser der Situation war die Behauptung einer Gruppe namens ShinyHunters, die angab, Zugriff auf interne Daten erhalten zu haben, und eine Lösegeldforderung stellte.

Zu den angeblich betroffenen Daten sollen unter anderem finanzielle Informationen, Spielerausgaben und Verträge gehört haben. Diese Angaben wurden von Rockstar jedoch nicht bestätigt.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte das Unternehmen, dass lediglich eine begrenzte Menge an nicht wesentlichen Unternehmensinformationen betroffen sei. Der Vorfall habe keinen Einfluss auf die Organisation oder auf Spieler.

Weitere Details zu Art und Umfang der betroffenen Daten wurden nicht genannt. Ebenso ist unklar, über welchen Drittanbieter der Zugriff erfolgt sein soll.