Rocksteady Studios: Einzelspieler-Batman-Spiel in Arbeit – Bericht

Laut einem neuen Bericht soll Rocksteady Studios an einem neuen Batman-Spiel mit Einzelspieler-Fokus arbeiten.

Nach den beiden millionenschweren Fehlschlägen Suicide Squad: Kill the Justice League und MultiVersus sowie dem Abgang von Präsident David Haddad herrschen turbulente Zeiten bei Warner Bros. Games.

Während einer Geschäftskonferenz betonte David Zaslav, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery, sich auf vier neue Spiele konzentrieren zu wollen: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones und DC, „insbesondere Batman“.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge soll Rocksteady Studios zur Batman-Marke zurückkehren und an einem Spiel mit Einzelspieler-Fokus arbeiten. Eine Veröffentlichung sei allerdings noch Jahre entfernt.

Das von Monolith entwickelte Wonder Woman-Spiel befindet sich dem Bericht zufolge nach einem Neustart mit Director-Wechsel Anfang des Jahres in Schwierigkeiten. Das ursprünglich angedachte, neu konzipierte Nemesis-System soll mittlerweile zugunsten eines traditionelleren Action-Adventure-Ansatzes verworfen worden sein.

Obwohl auch Wonder Woman noch Jahre von der Veröffentlichung entfernt ist, soll die Entwicklung bereits über 100 Millionen Dollar verschlungen haben.

Gotham Knights-Entwickler WB Games Montreal helfe derzeit bei der Entwicklung anderer Spiele aus und arbeite zudem an einem Pitch für ein neues Game of Thrones-Spiel. Ein Pitch für ein John Constantine-Spiel soll zuvor abgelehnt, ein Flash-Spiel wegen des mangelnden Erfolgs des Films verworfen worden sein.

Hogwarts Legacy-Entwickler Avalanche arbeite an neuen Inhalten für Hogwarts Legacy sowie an einer Fortsetzung des Open-World-Abenteuers, so der Bericht.