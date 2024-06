Rocksteady Studios: Möchte angeblich zu Singleplayer-Spielen zurückkehren

Autor:, in / Rocksteady Studios

Suicide Squad: Kill the Justice League-Entwickler Rocksteady Studios möchte einem Bericht zufolge wieder Singleplayer-Spiele entwickeln.

Der im Februar veröffentlichten Live-Service-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League konnte den in ihn gesetzten Erwartungen in keinster Weise gerecht werden. Stattdessen schmälerte der Titel die Finanzergebnisse von Publisher WB Games um ganze 200 Millionen US-Dollar.

Vor den Arbeiten an Suicide Squad: Kill the Justice League konnte Entwickler Rocksteady Studios vor allem durch die Batman: Arkham-Reihe, viele Fans für sich gewinnen.

Wie jetzt Bloombergs Jason Schreier berichtet, möchte das Londoner Studio zu seinen Wurzeln zurückkehren und sich zukünftig wieder auf die Entwicklung von Singleplayer-Spielen fokussieren. Ein entsprechender Pitch, den man WB vorlegen wolle, werde dazu aktuell vorbereitet.

Ob das Spiel trotz der von WB Games verfolgten Strategie mit hoher Gewichtung auf Live-Service-, Mobile- und Free-to-Play-Spielen eine Chance hat, bleibt abzuwarten.