Rocksteady Studios: Rückkehr des Dunklen Ritters? Erfahrener Game Director für mögliches Batman-Spiel

Rocksteady Studios hat mit Bill Money einen erfahrenen Game Director verpflichtet, der zuvor über ein Jahrzehnt bei Ubisoft tätig war und dort maßgeblich an Titeln wie Assassin’s Creed Mirage, Valhalla und Origins beteiligt war.

Darüber hinaus bringt Money bereits Erfahrung im Batman-Universum mit, da er zwischen 2011 und 2014 als Design Director bei WB Games Montreal an Batman: Arkham Origins gearbeitet hat

Die Verpflichtung von Bill Money erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Hinweise auf ein neues Batman-Spiel verdichten. Eine kürzlich geschlossene Stellenausschreibung bei Rocksteady deutete auf ein Projekt hin, das sich thematisch und spielmechanisch stark an der Batman: Arkham-Reihe orientieren könnte.

Money gilt als Spezialist für Third-Person-Action, Nahkampf und offene Spielwelten – Elemente, die auch die bisherigen Batman-Spiele von Rocksteady geprägt haben.