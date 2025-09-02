Rocksteady Studios: Rückkehr des Dunklen Ritters? Erfahrener Game Director für mögliches Batman-Spiel

Rocksteady Studios hat mit Bill Money einen erfahrenen Game Director verpflichtet, der zuvor über ein Jahrzehnt bei Ubisoft tätig war und dort maßgeblich an Titeln wie Assassin’s Creed Mirage, Valhalla und Origins beteiligt war.
Darüber hinaus bringt Money bereits Erfahrung im Batman-Universum mit, da er zwischen 2011 und 2014 als Design Director bei WB Games Montreal an Batman: Arkham Origins gearbeitet hat
Die Verpflichtung von Bill Money erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Hinweise auf ein neues Batman-Spiel verdichten. Eine kürzlich geschlossene Stellenausschreibung bei Rocksteady deutete auf ein Projekt hin, das sich thematisch und spielmechanisch stark an der Batman: Arkham-Reihe orientieren könnte.
Money gilt als Spezialist für Third-Person-Action, Nahkampf und offene Spielwelten – Elemente, die auch die bisherigen Batman-Spiele von Rocksteady geprägt haben.
Oh in den ganzen Projekt steckt schon eine Menge Potenzial. Sollte es dann wirklich zu treffen 👍🏻
Ich freue mich erstmal auf Lego Batman. Das hat augenscheinlich mehr Potenzial, als alles was bei WB Games an Gerüchten zu anderen DC Projekte existiert.
Ich will ja eine Rückkehr zu Urban Chaos Riot Response… 😄
Ein neues Batman Spiel wäre schon was feines 🙏.
Oh nein, einer von Ubischrott… Es geht bergab mit Rocksteady.
Nein, mal schauen, was da kommt.
Batman brauch ich nicht wirklich