Rocksteady Studios: Studio startet 2026 mit neuer Job‑Offensive

Rocksteady startet 2026 mit neuer Job‑Offensive – zahlreiche AAA‑Stellen jetzt offen. Was plant das Studio wohl als Nächstes?

Rocksteady Studios (RS) und seine laufenden AAA‑Produktionen stehen zum Jahreswechsel im Fokus, denn das Studio öffnet 2026 mit einer breiten Auswahl neuer Stellenangebote.

Die Spielschmiede sucht Entwickler, die in einem kollaborativen Umfeld an hochwertigen Spielen arbeiten möchten, und verweist auf eine wachsende Liste offener Positionen, die bereits jetzt verfügbar sind.

RS betont, dass weitere Rollen in Kürze folgen werden, da das Team seine Projekte im neuen Jahr weiter ausbaut. Rocksteady richtet sich dabei an Bewerber, die Wert auf Qualität, Teamarbeit und starke Spielerlebnisse legen.