ROG Xbox Ally X: 13 weitere Spiele jetzt auch unterwegs spielbar

Für das Handheld Compatibility Program der Geräte ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally stehen ab sofort zusätzliche Titel bereit.
Insgesamt 13 neue Spiele wurden in das Programm aufgenommen und erweitern damit die Auswahl für unterwegs spürbar.
Die Titel sind entweder als „Xbox Handheld Optimized“ oder als „Xbox Handheld Compatible“ klassifiziert. Damit wird deutlich, dass die Spiele entweder speziell für die Hardware angepasst wurden oder problemlos auf den Geräten laufen.
Im Fokus steht weiterhin ein reibungsloses Spielerlebnis auf tragbaren Systemen. Während optimierte Spiele gezielt auf Performance, Steuerung und Darstellung zugeschnitten sind, sollen kompatible Titel ohne größere Einschränkungen spielbar sein. Diese Unterscheidung sorgt für mehr Transparenz innerhalb der stetig wachsenden Bibliothek.
Mit der Erweiterung stärkt Microsoft die Position seiner Handheld-Strategie und treibt die Verzahnung zwischen Konsole, PC und mobilen Geräten weiter voran. Neue Inhalte und regelmäßige Updates des Programms sollen die Attraktivität langfristig sichern und die Nutzung der Geräte weiter ausbauen.
Handheld Optimiert
- Aliens: Dark Descent
- Atomic Owl
- Clean Up Earth
- Haste
- Revenge On Gold Diggers
Handheld Kompatibel
- ACA NEOGEO METAL SLUG 4
- Beautiful Sakura: Volleyball Club 2 (Windows)
- Dark Light
- Hole Digging Master
- Hoof and Seek
- John Fart : Text-iverse of Crazyness
- Kamikaze Lassplanes
- Meow Moments: Celebrating Myth & Machine
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön für Besitzer dieses Gerätes.
So richtig interessant finde ich nur Aliens Dark Descent von den genannten Titeln, dennoch je mehr Titel spielbar sind desto besser.
Nur weil ein Spiel nicht in der Liste ist, heißt es ja nicht, dass es nicht spielbar ist.
Ja, ist halt immer gut, wenn es entsprechend optimiert ist.
Nice!
Für die Zukunft bitte einen Emulator der einfach alle alten Games lauffähig macht, zumindest die ganzen 360er Titel sollten doch machbar sein
Das hört sich gut an
Der Lenovo Handheld wurde ja glaube ich vor kurzen um 500€ erhöht da sollte man sich überlegen nicht noch schnell nen ally zu kaufen weil da wirds genauso passieren.
Eigentlich sollten doch alle Steam- bzw. PC-Spiele auf dem Ally X spielbar sein oder ist dies nicht der Fall?
Alles AAA-Games, die die Hardware ausreiten.
Ich habe Crimson Desert auf der Ally gesehen. Das war echt eine Zumutung
Nice auch wenn von dieser Liste nichts für mich dabei ist.