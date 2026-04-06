ROG Xbox Ally X: 13 weitere Spiele jetzt auch unterwegs spielbar

Microsoft erweitert das Handheld Compatibility Program für ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally mit neuen optimierten bzw. kompatiblen Spielen.

Für das Handheld Compatibility Program der Geräte ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally stehen ab sofort zusätzliche Titel bereit.

Insgesamt 13 neue Spiele wurden in das Programm aufgenommen und erweitern damit die Auswahl für unterwegs spürbar.

Die Titel sind entweder als „Xbox Handheld Optimized“ oder als „Xbox Handheld Compatible“ klassifiziert. Damit wird deutlich, dass die Spiele entweder speziell für die Hardware angepasst wurden oder problemlos auf den Geräten laufen.

Im Fokus steht weiterhin ein reibungsloses Spielerlebnis auf tragbaren Systemen. Während optimierte Spiele gezielt auf Performance, Steuerung und Darstellung zugeschnitten sind, sollen kompatible Titel ohne größere Einschränkungen spielbar sein. Diese Unterscheidung sorgt für mehr Transparenz innerhalb der stetig wachsenden Bibliothek.

Mit der Erweiterung stärkt Microsoft die Position seiner Handheld-Strategie und treibt die Verzahnung zwischen Konsole, PC und mobilen Geräten weiter voran. Neue Inhalte und regelmäßige Updates des Programms sollen die Attraktivität langfristig sichern und die Nutzung der Geräte weiter ausbauen.

Handheld Optimiert

Aliens: Dark Descent

Atomic Owl

Clean Up Earth

Haste

Revenge On Gold Diggers

Handheld Kompatibel

ACA NEOGEO METAL SLUG 4

Beautiful Sakura: Volleyball Club 2 (Windows)

Dark Light

Hole Digging Master

Hoof and Seek

John Fart : Text-iverse of Crazyness

Kamikaze Lassplanes

Meow Moments: Celebrating Myth & Machine