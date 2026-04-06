ROG Xbox Ally X: 13 weitere Spiele jetzt auch unterwegs spielbar

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Image: ASUS

Microsoft erweitert das Handheld Compatibility Program für ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally mit neuen optimierten bzw. kompatiblen Spielen.

Für das Handheld Compatibility Program der Geräte ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally stehen ab sofort zusätzliche Titel bereit.

Insgesamt 13 neue Spiele wurden in das Programm aufgenommen und erweitern damit die Auswahl für unterwegs spürbar.

Die Titel sind entweder als „Xbox Handheld Optimized“ oder als „Xbox Handheld Compatible“ klassifiziert. Damit wird deutlich, dass die Spiele entweder speziell für die Hardware angepasst wurden oder problemlos auf den Geräten laufen.

Im Fokus steht weiterhin ein reibungsloses Spielerlebnis auf tragbaren Systemen. Während optimierte Spiele gezielt auf Performance, Steuerung und Darstellung zugeschnitten sind, sollen kompatible Titel ohne größere Einschränkungen spielbar sein. Diese Unterscheidung sorgt für mehr Transparenz innerhalb der stetig wachsenden Bibliothek.

Mit der Erweiterung stärkt Microsoft die Position seiner Handheld-Strategie und treibt die Verzahnung zwischen Konsole, PC und mobilen Geräten weiter voran. Neue Inhalte und regelmäßige Updates des Programms sollen die Attraktivität langfristig sichern und die Nutzung der Geräte weiter ausbauen.

Handheld Optimiert

  • Aliens: Dark Descent
  • Atomic Owl
  • Clean Up Earth
  • Haste
  • Revenge On Gold Diggers

Handheld Kompatibel

  • ACA NEOGEO METAL SLUG 4
  • Beautiful Sakura: Volleyball Club 2 (Windows)
  • Dark Light
  • Hole Digging Master
  • Hoof and Seek
  • John Fart : Text-iverse of Crazyness
  • Kamikaze Lassplanes
  • Meow Moments: Celebrating Myth & Machine

Quelle
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10 Kommentare Added

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  2. Katanameister 380980 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.04.2026 - 12:52 Uhr

    So richtig interessant finde ich nur Aliens Dark Descent von den genannten Titeln, dennoch je mehr Titel spielbar sind desto besser.

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  3. Captain Satan 122450 XP Man-at-Arms Bronze | 06.04.2026 - 13:00 Uhr

    Nice!
    Für die Zukunft bitte einen Emulator der einfach alle alten Games lauffähig macht, zumindest die ganzen 360er Titel sollten doch machbar sein

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  5. Hey Iceman 888835 XP Xboxdynasty All Star Platin | 06.04.2026 - 14:48 Uhr

    Der Lenovo Handheld wurde ja glaube ich vor kurzen um 500€ erhöht da sollte man sich überlegen nicht noch schnell nen ally zu kaufen weil da wirds genauso passieren.

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  6. Eddy 11925 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.04.2026 - 15:13 Uhr

    Eigentlich sollten doch alle Steam- bzw. PC-Spiele auf dem Ally X spielbar sein oder ist dies nicht der Fall?

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  7. DrFreaK666 245425 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.04.2026 - 15:52 Uhr

    Alles AAA-Games, die die Hardware ausreiten.
    Ich habe Crimson Desert auf der Ally gesehen. Das war echt eine Zumutung

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