ROG Xbox Ally X: Ab sofort weltweit erhätlich

Ab heute sind die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X weltweit in 45 Ländern erhältlich! Die Handhelds wurden gemeinsam von ASUS und Xbox entwickelt und verbinden die Freiheit von Windows mit dem gewohnten Xbox-Erlebnis. Auf diese Weise könnt ihrr überall spielen, auf eure eigene Art und wo immer ihr seid!

Hier ein neuer Trailer:

Und ein schnelles Unboxing:

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen