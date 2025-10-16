ROG Xbox Ally X: Ab sofort weltweit erhätlich

5 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Image: ASUS

ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X ab sofort weltweit erhätlich!

Ab heute sind die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X weltweit in 45 Ländern erhältlich! Die Handhelds wurden gemeinsam von ASUS und Xbox entwickelt und verbinden die Freiheit von Windows mit dem gewohnten Xbox-Erlebnis. Auf diese Weise könnt ihrr überall spielen, auf eure eigene Art und wo immer ihr seid!

Hier ein neuer Trailer:

Und ein schnelles Unboxing:

5 Kommentare Added

  2. Master Spencer 13240 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.10.2025 - 18:26 Uhr

    Die Ponys kochen vor Wut, weil die 1.000-Dollar-Xbox nirgends mehr zu kriegen ist aber als die PS5 Pro für 700 rauskam, war’s plötzlich totenstill. 😂

    Viel Spaß mit der genialen Xbox Hardware.💚

    1
  3. Katanameister 221640 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.10.2025 - 18:28 Uhr

    Mal sehen, wie es so ankommen wird, vielleicht kommen Ende des Jahres offizielle Verkaufszahlen.

    0
  4. AnCaptain4u 232215 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 16.10.2025 - 18:31 Uhr

    Schön wäre es.
    Aber anscheinend hat ASUS die pünktliche Auslieferung in DE verkaggt.
    Es gibt gerade reihenweise Emails von zB Media Markt, dass Sie keine Ware bekommen haben.
    Und ja, ich gehöre auch dazu 🫠

    0

