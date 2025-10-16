ROG Xbox Ally X: Ab sofort weltweit erhätlich

Ab heute sind die ROG Xbox Ally und die ROG Xbox Ally X weltweit in 45 Ländern erhältlich! Die Handhelds wurden gemeinsam von ASUS und Xbox entwickelt und verbinden die Freiheit von Windows mit dem gewohnten Xbox-Erlebnis. Auf diese Weise könnt ihrr überall spielen, auf eure eigene Art und wo immer ihr seid!
- ROG Xbox Ally X: Handheld-Gaming im Test
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Steam Deck, PlayStation 5, The Last of Us Part 1 und Cyberpunk 2077
- ROG Xbox Ally X: Unboxing-Galerie zum Handheld
- ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld
Hier ein neuer Trailer:
Und ein schnelles Unboxing:
ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt bestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn bestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt bestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn bestellen
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
ASUS ROG Xbox Ally x ist ausverkauft 👍
Also ich bekomme sie noch…..ausverkauft sieht anders aus.
Die Ponys kochen vor Wut, weil die 1.000-Dollar-Xbox nirgends mehr zu kriegen ist aber als die PS5 Pro für 700 rauskam, war’s plötzlich totenstill. 😂
Viel Spaß mit der genialen Xbox Hardware.💚
Mal sehen, wie es so ankommen wird, vielleicht kommen Ende des Jahres offizielle Verkaufszahlen.
Schön wäre es.
Aber anscheinend hat ASUS die pünktliche Auslieferung in DE verkaggt.
Es gibt gerade reihenweise Emails von zB Media Markt, dass Sie keine Ware bekommen haben.
Und ja, ich gehöre auch dazu 🫠