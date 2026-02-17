ROG Xbox Ally X: Asus erhöht Preis in Japan um fast 200 Dollar

Der ROG Xbox Ally X kostet in Japan plötzlich deutlich mehr. Asus hebt den Preis um 196 Dollar an – vermutlich wegen der globalen Speicherknappheit.

Asus hat den Preis des ROG Xbox Ally X in Japan überraschend deutlich angehoben. So kostet das High‑End‑Modell des Handheld‑PCs auf der offiziellen Asus‑Website nun 1.109 Dollar, ein Anstieg um 196 Dollar gegenüber dem ursprünglichen Preis von 913 Dollar. Der reguläre ROG Xbox Ally bleibt hingegen bei seinen bisherigen 585 Dollar.

Offiziell hat Asus die Preiserhöhung noch nicht kommentiert. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass die Entscheidung mit der zunehmenden Knappheit schneller Speicher‑ und RAM‑Module zusammenhängt.

Während der Standard‑Ally mit 16 GB LPDDR5‑6400 RAM und 512 GB Speicher ausgestattet ist, setzt der Ally X auf 24 GB LPDDR5X‑8000 und 1 TB Speicher – Komponenten, die derzeit besonders gefragt und schwer zu beschaffen sind.

Außerhalb Japans wurden bislang keine Preisänderungen bestätigt. In den USA liegen die Preise weiterhin bei 599 Dollar für den ROG Xbox Ally und 999 Dollar für den Ally X – identisch zu den Launch‑Preisen.

Die Preiserhöhung reiht sich in eine Entwicklung ein, die die gesamte Handheld‑PC‑Branche betrifft. Erst diese Woche warnte Valve, dass der Steam Deck aufgrund von Speicher‑ und Flash‑Engpässen in einigen Regionen zeitweise ausverkauft sein könnte.

Damit spitzt sich der Wettbewerb um verfügbare Komponenten weiter zu – und die Auswirkungen erreichen nun auch die Endkunden.