ROG Xbox Ally X: Asus erhöht Preis in Japan um fast 200 Dollar

8 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS

Der ROG Xbox Ally X kostet in Japan plötzlich deutlich mehr. Asus hebt den Preis um 196 Dollar an – vermutlich wegen der globalen Speicherknappheit.

Asus hat den Preis des ROG Xbox Ally X in Japan überraschend deutlich angehoben. So kostet das High‑End‑Modell des Handheld‑PCs auf der offiziellen Asus‑Website nun 1.109 Dollar, ein Anstieg um 196 Dollar gegenüber dem ursprünglichen Preis von 913 Dollar. Der reguläre ROG Xbox Ally bleibt hingegen bei seinen bisherigen 585 Dollar.

Offiziell hat Asus die Preiserhöhung noch nicht kommentiert. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass die Entscheidung mit der zunehmenden Knappheit schneller Speicher‑ und RAM‑Module zusammenhängt.

Während der Standard‑Ally mit 16 GB LPDDR5‑6400 RAM und 512 GB Speicher ausgestattet ist, setzt der Ally X auf 24 GB LPDDR5X‑8000 und 1 TB Speicher – Komponenten, die derzeit besonders gefragt und schwer zu beschaffen sind.

Außerhalb Japans wurden bislang keine Preisänderungen bestätigt. In den USA liegen die Preise weiterhin bei 599 Dollar für den ROG Xbox Ally und 999 Dollar für den Ally X – identisch zu den Launch‑Preisen.

Die Preiserhöhung reiht sich in eine Entwicklung ein, die die gesamte Handheld‑PC‑Branche betrifft. Erst diese Woche warnte Valve, dass der Steam Deck aufgrund von Speicher‑ und Flash‑Engpässen in einigen Regionen zeitweise ausverkauft sein könnte.

Damit spitzt sich der Wettbewerb um verfügbare Komponenten weiter zu – und die Auswirkungen erreichen nun auch die Endkunden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Kentducky 9760 XP Beginner Level 4 | 17.02.2026 - 17:49 Uhr

    Aber Microsoft ist doch nicht betroffen von der RAM Krise laut den Experten hier.

    0
  3. Katanameister 329480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.02.2026 - 17:49 Uhr

    Das wird wohl nicht die Spitze des Eisbergs sein, die nächsten Horrormeldungen sehe ich schon vor mir mit Preiserhöhungen überall.

    0
  4. de Maja 325095 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.02.2026 - 17:51 Uhr

    Ehm betrifft der Asus Boykott in Deutschland auch die ROG Geräte, da war doch dieses Nokia Lizenz Ding.
    Ansonsten ganz schön angehoben, man könnte ja jetzt an den deutschen Geräten sparen 😅

    0
  5. CrossSkull 11760 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.02.2026 - 17:55 Uhr

    Na das kurbelt doch die Verkäufe an.. Nicht!!😂 man wo sollen die Preise noch hingehen!!!

    0
  6. OEhnsky81 63675 XP Romper Stomper | 17.02.2026 - 17:58 Uhr

    Fürchte auch die Speicherkrise wird noch weite Kreise ziehen. Ally Rog würden mich mal die Verkaufszahlen interessieren und wieviele dadurch „neu“ zu Xbox kamen… 200 Euro mehr ist schon heftig.

    0

Hinterlasse eine Antwort