ROG Xbox Ally X: ASUS wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung

Mit 599 Euro für den ROG Xbox Ally und 899 Euro für den ROG Xbox Ally X sind die beiden neu veröffentlichten Xbox-Handhelds auch im Vergleich mit der Konkurrenz nicht gerade im Niedrigpreissegment beheimatet.
Gegenüber Variety erklärt jetzt Xbox-Präsidentin Sarah Bond, welche Überlegungen in den Prozess der Preisgestaltung einflossen und welche Rolle ASUS dabei spielte:
„Wir haben uns gefragt, wie wir den Kunden mehrere Optionen bieten können. Und dabei war ASUS wirklich entscheidend, denn es handelt sich um deren Hardware. Das Unternehmen hat seine gesamten Kenntnisse über den Markt, die Funktionen und die Wünsche der Kunden eingebracht, um die endgültigen Preise für die Geräte festzulegen.“
„Wir waren im Xbox Store ausverkauft. Auch an vielen anderen Orten weltweit waren wir sehr schnell ausverkauft. Angesichts der Resonanz auf die Hardware bin ich sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir den Spielern bieten.“
Die positive erste Resonanz auf die ROG Xbox Ally und Xbox Ally X bezeichnet Bond als „eine echte Bestätigung für etwas, auf das wir wissentlich schon seit langer Zeit hinarbeiten, nämlich dass Gaming wie jede andere Form der Unterhaltung sein sollte: Es sollte etwas sein, das man überallhin mitnehmen kann. Man sollte jedes beliebige Spiel mit jedem beliebigen Menschen auf jedem beliebigen Gerät spielen können.“
Ich frage mich nur eins: Welche Hardwareteile machen da einen Unterschied von 300 Euro aus? Abgesehen davon halte ich die Preise für viel zu hoch angesetzt.
Bittesehr
https://www.xbox.com/de-DE/handhelds/rog-xbox-ally?OCID=cmm4c05m09p_SEM_DEKennan_GA_Brand_Launch&gad_source=1&gad_campaignid=23029603622&gbraid=0AAAAAC-2-qDrI66bAlq9kAhAeYrOc6080
Wenn du runter scrollst, dann findest die Unterschiede
Sind meiner Meinung nach 100-150€ zu teuer aber gibt ja auch Leute, die für ein neues IPhone direkt mal 1300€ oder mehr bezahlen.
Wundert mich also nicht, dass sich die Allys trotzdem gut verkauft haben.
Ist trotzdem mega schade, dass man nicht seine gesamte Xbox Bibliothek auf dem Ally hat, sonst wäre dieses Handheld für mich auch ne Überlegung wert.
So aber nicht, da bleib ich bei der Series X.
Ich denke MS ist da dran … gut ist natürlich, wenn man ne gescheite Internetleitung hat. Dann kannste mittlerweile schon viel streamen.
Ich würde nicht zu viel erwarten.
Die Handhelds sind schwächer als die Xboxen.
Das kommt eher für die nächste stationäre
ja ich wollte auch auf den Umstand an sich hinaus. Also das sie alles lauffähig machen wollen.
Mit einem Iphone kann man mehr machen und ist auch wesentlich handlicher. Ich weiß nicht wie oft man ein ROC Ally permanent bei sich trägt
„Mit einem Iphone kann man mehr machen“
Wirklich? Wie kann man auf dem iPhone die 1500 Play Anywhere Titel spielen?
Ein Ticken günstiger wäre besser gewesen, gerade das Ally ist im Vergleich zum Steam Deck zu teuer.
Steam Deck ist aber eben auch ältere Hardware und das ally bleibt nunmal PC-Technik. Da hinkt der Vergleich einfach ein wenig.
Wäre es eine angepasste APU würde die Sache vielleicht noch anders aussehen zum vergleichen.
Sie wollen es Xbox nennen, aber sobald es um den viel zu hohen Preis geht, schieben sie die Schuld auf Asus. 😂
Viel billiger, wird die neue Xbox auch nicht … wenn sie überhaupt billiger wird. Ich denke, die Zeit der erschwinglichen Konsolen sind durch.
die Preise sind einfach viel zu hoch für ein Handheld. Es gibt immer Leute die zu viel für Produkte bezahlen (Apple Kunden). Ich freue mich auf die nächste stationäre Xbox Konsole 🙂 auch wenn ich hier auch hohe Preise befürchte.
Ich bin gespannt drauf, sollte der MM es endlich mal auf die Reihe bringen, mein vorbestelltes Ally X geliefert zu bekommen für ne Abholung
Vielleicht gibt es Lieferengpässe
Dann sollte man kommunizieren… angerufen, gemailt … nix
Natürlich entscheidet ASUS wie teuer IHR Gerät ist.
Genauso wie bei der Metal Quest Special Edition.
Aber Hey, wenn man negativ über Xbox berichten kann ist es jetzt halt für alle ein MS Gerät 😄
Es ist zwar komplett sinnlos und die vorige Edition hat auch den gleichen Preis gehabt, aber wen interessierts.
MS hat womöglich nur die Software beigetragen
Ja, und die ist nunmal wie beim Vorgänger Windows.
Es ist nur ein Knopf, vielleicht eine minimale Formfaktor-Anpassung und eine optional startbare Oberfläche die auch für andere Geräte später kommt.
Ich würde mich über eine native XBox Cloud App. auf dem Steam Deck freuen. Immerhin will MS doch die XBox auf der Plattform haben ^^
Ich schätze Steam hält davon wenig.
Denke eher das Gegenteil 😄 Valve lässt auf dem Deck fast alles zu. Wenn MS wollte, könnten sie morgen schon eine App veröffentlichen. Valve hält sein System bewusst offen.
Ist wie mit iOS. Apps aus fremden Quellen können jetzt installiert werden, wie Fortnite z.B.
MS könnte locker eine App. programmieren, wenn sie wollten.
Ich würde mir ja gerne eins kaufen, aber es ist halt nirgends verfügbar Mann!
Bei Media Markt ist es verfügbar.
Lieferung 23. – 24.10.
Aber „nur“ der kleine, oder?
Hatte gestern mal gekuckt
Das ist leider nicht wahr. Da sind aktuell nur wieder preorders offen… ich habe da n Preorder laufen und habe noch kein Gerät. Die Seite von Asus hat aktuell den 31. Oktober als Beginn für den Versand. Irgendwas ist schief gegangen beim Beliefern der deutschen Märkte.
Der normale Ally ist verfügbar, der Ally X allerdings nirgends in Deutschland.