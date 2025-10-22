ROG Xbox Ally X: ASUS wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung

Xbox-Präsidentin Sarah Bond zufolge war ASUS ein wichtiger Faktor bei der Preisgestaltung für den ROG Xbox Ally und den ROG Xbox Ally X.

Mit 599 Euro für den ROG Xbox Ally und 899 Euro für den ROG Xbox Ally X sind die beiden neu veröffentlichten Xbox-Handhelds auch im Vergleich mit der Konkurrenz nicht gerade im Niedrigpreissegment beheimatet.

Gegenüber Variety erklärt jetzt Xbox-Präsidentin Sarah Bond, welche Überlegungen in den Prozess der Preisgestaltung einflossen und welche Rolle ASUS dabei spielte:

„Wir haben uns gefragt, wie wir den Kunden mehrere Optionen bieten können. Und dabei war ASUS wirklich entscheidend, denn es handelt sich um deren Hardware. Das Unternehmen hat seine gesamten Kenntnisse über den Markt, die Funktionen und die Wünsche der Kunden eingebracht, um die endgültigen Preise für die Geräte festzulegen.“ „Wir waren im Xbox Store ausverkauft. Auch an vielen anderen Orten weltweit waren wir sehr schnell ausverkauft. Angesichts der Resonanz auf die Hardware bin ich sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wir den Spielern bieten.“ Die positive erste Resonanz auf die ROG Xbox Ally und Xbox Ally X bezeichnet Bond als „eine echte Bestätigung für etwas, auf das wir wissentlich schon seit langer Zeit hinarbeiten, nämlich dass Gaming wie jede andere Form der Unterhaltung sein sollte: Es sollte etwas sein, das man überallhin mitnehmen kann. Man sollte jedes beliebige Spiel mit jedem beliebigen Menschen auf jedem beliebigen Gerät spielen können.“