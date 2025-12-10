ROG Xbox Ally X: Bemühungen für Abwärtskompatibilität – Gerücht

Spieleklassiker aus der Ära der ersten Xbox sowie der Xbox 360 lassen sich bislang weder auf Windows-PCs noch auf dem Handheld ROG Ally X über die Abwärtskompatibilität nutzen.
Doch das Xbox-Team scheint an einer Lösung zu arbeiten. Insider NateTheHate berichtete im Forum von ResetEra, dass es entsprechende Bestrebungen gebe:
„Es besteht die Hoffnung, alte Xbox-Spiele (OG und Xbox 360) auf ROG und Windows verfügbar zu machen. Ob dies gelingt, ist unklar – aber es gibt Bemühungen.“
Unklar sei zudem, wie umfangreich die Initiative ausfallen werde:
„Die andere Unbekannte ist, ob wir lediglich das aktuelle Angebot der Series-Konsolen sehen oder ob die Abwärtskompatibilität erweitert wird, um mehr Titel aus dem gesamten Xbox-Ökosystem einzubeziehen.“
Microsoft hatte das ursprüngliche Programm zur Abwärtskompatibilität im November 2021 eingestellt. Im Mai dieses Jahres veröffentlichte das Unternehmen jedoch eine Stellenausschreibung für Ingenieure, mit dem Ziel, „die nächste Evolution der Xbox-Spielekompatibilität zu entwickeln“ und „die Zukunft der Spielekonservierung zu sichern.“
