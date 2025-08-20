ROG Xbox Ally X: Bilder und Video direkt von der Gamescom

Hier sind exklusive Bilder zum ROG Xbox Ally X direkt von der Gamescom 2025 – sie wurden erfolgreich geladen und werden euch in dieser News angezeigt!

Das neue Handheld-Modell ROG Xbox Ally X von ASUS und Xbox wurde erstmals auf der Messe vorgestellt und kann am ROG-Stand in Halle 8 ausprobiert werden.

Mit einem leistungsstarken AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB LPDDR5X RAM, einer 1 TB SSD und einem 80-Wh-Akku richtet sich das Gerät an anspruchsvolle Gamerinnen und Gamer, die auch unterwegs nicht auf Performance verzichten möchten

Zu den vorinstallierten Spielen zählen unter anderem Gears of War Reloaded, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Roblox, Hogwarts Legacy, Balatro, Lies of P, Clair Obscur: Expedition 33 und DOOM: The Dark Ages. Auch die neue Benutzeroberfläche mit Steam-Store-Support wurde erstmals gezeigt.

Falls ihr auf der Gamescom seid: Der Xbox-Stand bietet euch die Möglichkeit, das Gerät selbst in die Hand zu nehmen und zu testen!

Die Kollegen von ComputerBase.de haben hier dazu noch einige sehr beeindruckende Videoschnipsel für euch. Im folgenden Video könnt ihr euch die Xbox-Oberfläche genauer anschauen: