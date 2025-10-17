ROG Xbox Ally X: Call of Duty Black Ops 7 beeindruckt mit stabiler Performance

Während der Beta von Call of Duty Black Ops 7 hattet ihr die Möglichkeit, die Leistung auf verschiedenen Plattformen zu erleben, und die Ergebnisse zeigen ein bemerkenswert ausgewogenes Bild.
Besonders auf der ROG Xbox Ally X überzeugt das Spiel durch eine stabile Performance und eine insgesamt sehr flüssige Darstellung. Mit der FSR-Einstellung auf „Quality“ erreicht ihr eine Bildrate von über siebzig Bildern pro Sekunde, was für ein Spiel dieser grafischen Intensität ein beeindruckender Wert ist.
Die Grafikeinstellungen auf der Ally X sind dabei ausgewogen gewählt, da Texturen, Schatten und Reflexionen auf mittlerem Niveau eingestellt sind. Diese Kombination sorgt für ein stimmiges Verhältnis zwischen Schärfe, Detailgrad und Performance.
Beim Vergleich der Plattformen zeigt sich, dass die Xbox Ally X eine solide mobile Alternative zur Xbox Series S und PlayStation 5 bietet. Die Konsolen liefern ein etwas stabileres und feiner abgestimmtes Bild, doch die Unterschiede bleiben in der Beta moderat.
Wenn ihr die Frame Generation aktivieren möchtet, solltet ihr sicherstellen, dass das Spiel nativ mindestens vierzig Bilder pro Sekunde rendert. Liegt die Leistung darunter, ist es ratsam, die Funktion zu deaktivieren oder die Grafikeinstellungen anzupassen, um eine gleichmäßigere Darstellung zu erzielen.
Insgesamt überzeugt Call of Duty Black Ops 7 in der Beta durch technische Stabilität und eine beeindruckende Grafikqualität auf allen getesteten Plattformen. Besonders auf der ROG Xbox Ally X zeigt sich, wie gut moderne Optimierungen und Skalierungstechnologien zusammenspielen können, um ein flüssiges und visuell ansprechendes Spielerlebnis zu bieten. Das lässt auf eine ausgereifte finale Version hoffen, die ihr auf jeder Plattform mit hoher Performance genießen könnt.
40FPS + FG im multi-player… Wie kann man sowas empfehlen?
🤣🤣🤣
Das ist echt beängstigend wie viele hier wirklich glauben das es über 70fps läuft
Die arme Series S 🤣🤣🤣.
Also das Rog Ally ist ein super Handheld. Aber warum vergleicht man es nicht mit anderen Handhelds ? Finde diese Konsolen Vergleiche halt nicht wirklich passend. Zumal man es vor einem 7 Zoll Display spielt was halt echt jetzt nicht dolle ist.