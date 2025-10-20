ROG Xbox Ally X: Dancing in the Dark Launch-Trailer veröffentlicht

Mit dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X sind ab sofort zwei leistungsstarke Handhelds erhältlich, die echtes Konsolen-Feeling in ein tragbares Format bringen.
Im neuen Xbox-Launchtrailer „Dancing in the Dark“ steht jedoch nicht nur Technik im Mittelpunkt, sondern auch Herz und Verbindung! Ein Geschäftsmann auf Reisen in Tokio nutzt schlaflose Nächte nicht für Arbeit, sondern für etwas Bedeutenderes – gemeinsame Gaming-Momente mit seiner Tochter in Kalifornien.
Über den ROG Xbox Ally bleibt er mit ihr verbunden, teilt ihre Lieblingsspiele und zeigt, dass Gaming Brücken schlagen kann – selbst über Kontinente hinweg.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Der Mann hat auf jeden Fall Spielegeschmack, wie der Trailer so schön zeigt🙂