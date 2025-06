ROG Xbox Ally X: Darum gibt es kein OLED-Display

Sowohl der Asus ROG Xbox Ally als auch das ROG Xbox Ally X werden kein OLED-Display verbaut haben.

In einem Interview sprach Whitson Gordon, Senior Manager of Marketing Content for Gaming bei Asus, über die Gründe, die gegen ein solches Display sprechen. Demnach sind VRR und ein zu hoher Stromverbrauch Faktoren, die dagegen sprechen.

„Wir haben einige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sowie Prototypentests mit OLED durchgeführt, aber wenn man VRR mit einbezieht, ist das Ergebnis noch nicht ganz das, was wir uns wünschen, und wir sind nicht bereit, auf VRR zu verzichten“, sagte Gordon via Wccftech. „Ich ziehe hier ganz klar eine Grenze. Meiner Meinung nach ist ein Display ohne variable Bildwiederholfrequenz im Jahr 2025 kein Gaming-Display, oder? Das ist ein Muss, und OLED mit VRR verbraucht derzeit deutlich mehr Strom als das LCD, das wir derzeit im Ally verwenden, und es ist teurer.“

Darüber hinaus spielt auch der Preis eine Rolle, denn, ein OLED zu verbauen ist kostspieliger als ein LCD. Spieler sehen einen Handheld als Zweitgerät an, weshalb sie kein Vermögen bezahlen wollen.

Dinge wie 32 GB, OLED oder Z2 Extreme sind die Leute nicht bereit zu bezahlen, sagt Gordon.

„Wenn wir uns anschauen, was die Leute derzeit auf dem Handheld-Markt kaufen, sowohl hinsichtlich der Verkaufszahlen unserer Geräte als auch hinsichtlich der Produkte unserer Mitbewerber, wird ziemlich deutlich, in welchen Preisklassen die Leute bereit sind, ein solches Gerät zu kaufen, denn man darf nicht vergessen, dass es für viele Menschen ein Zweitgerät ist“, erklärte Gordon. „Es ist nicht ihr Hauptgerät. Ich sehe in vielen Rückmeldungen, dass die Leute genau dieses Gerät wollen. Sie sagen: ‚Ich möchte dafür nicht ein Vermögen bezahlen.‘ Nun, ja, das wollen wir auch nicht. Deshalb versuchen wir, hohe Kosten zu vermeiden, indem wir keine Funktionen einbauen, die die meisten Nutzer nicht benötigen. Wir versuchen, einen angemessenen Preis für diese Geräte zu finden.“ „Das ist alles, was ich zum Preis sagen werde. Ihr müsst eure Erwartungen an den Markt und an das, was wir hier tun, anpassen. 32 GB, OLED, Z2 Extreme und all diese zusätzlichen Extras würden viel mehr kosten als die Preisklasse, die ihr vom Ally gewohnt seid, und die große Mehrheit der Nutzer ist nicht bereit, einen solchen Preis zu zahlen.“