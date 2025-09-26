ROG Xbox Ally X: Das sind die offiziellen Preise der Handhelds

Microsoft und Hersteller ASUS haben die offiziellen Preise für den ROG XBOX ALLY X bzw. den ROG XBOX ALLY bekannt gegeben.
Die beiden Handhelds wurden zuvor für eine Markteinführung am 16. Oktober 2025 datiert, doch wieviel die Geräte kosten werden, ließ man bisher offen.
Was die Preise betrifft, so wird der schwarze ROG XBOX ALLY X (24GB RAM und 1 TB Speicher) 899,- Euro kosten. Mit 599,- ist der weiße ROG XBOX ALLY (16GB RAM und 512 GB Speicher) günstiger.
Hierzulande könnt ihre die Handhelds direkt bei Hersteller ASUS oder MediaMarkt bzw. Saturn vorbestellen:
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- OG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn vorbestellen
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin hin und her gerissen.
Entweder den neuen Samsung Odyssey 3D Monitor bestellen, oder das ROG Xbox Alley X…. Was tun?
wollte ich komplett über Rewards finanzieren, aber MS wird es wohl im eigenen Store nicht anbieten, und umwandeln in andere Stores ist nicht rentabel .. mal den Oktober Deal abwarten, ob man da günstiger wegkommt. Ansonsten muss ich es nicht mit Gewalt haben. Wäre eher nice to have