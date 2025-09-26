ROG Xbox Ally X: Das sind die offiziellen Preise der Handhelds

12 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht

Für die Handhelds ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally X hat der Hersteller die offiziellen Preise verkündet.

Microsoft und Hersteller ASUS haben die offiziellen Preise für den ROG XBOX ALLY X bzw. den ROG XBOX ALLY bekannt gegeben.

Die beiden Handhelds wurden zuvor für eine Markteinführung am 16. Oktober 2025 datiert, doch wieviel die Geräte kosten werden, ließ man bisher offen.

Was die Preise betrifft, so wird der schwarze ROG XBOX ALLY X (24GB RAM und 1 TB Speicher) 899,- Euro kosten. Mit 599,- ist der weiße ROG XBOX ALLY (16GB RAM und 512 GB Speicher) günstiger.

Hierzulande könnt ihre die Handhelds direkt bei Hersteller ASUS oder MediaMarkt bzw. Saturn vorbestellen:

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 172365 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 26.09.2025 - 09:58 Uhr

    Bin hin und her gerissen.
    Entweder den neuen Samsung Odyssey 3D Monitor bestellen, oder das ROG Xbox Alley X…. Was tun?

    1
  2. x Timber78 x 46950 XP Hooligan Treter | 26.09.2025 - 09:59 Uhr

    wollte ich komplett über Rewards finanzieren, aber MS wird es wohl im eigenen Store nicht anbieten, und umwandeln in andere Stores ist nicht rentabel .. mal den Oktober Deal abwarten, ob man da günstiger wegkommt. Ansonsten muss ich es nicht mit Gewalt haben. Wäre eher nice to have

    0

