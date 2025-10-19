ROG Xbox Ally X: Einfache Ersteinrichtung im neuen Video festgehalten

9 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS

Einfache Ersteinrichtung und schneller Start im neuen ROG Xbox Ally X Video demonstriert!

Ein neues Video zum ROG Xbox Ally X zeigt, wie einfach und benutzerfreundlich die Ersteinrichtung des leistungsstarken Handhelds abläuft. Vom ersten Einschalten bis zur vollständigen Einsatzbereitschaft führt das Video Schritt für Schritt durch den Einrichtungsprozess und macht deutlich, dass ASUS großen Wert auf eine intuitive Nutzererfahrung gelegt hat.

Bereits beim Start präsentiert sich das ROG Xbox Ally X mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer klaren Menüführung. Nach dem Einschalten erscheint der Einrichtungsassistent, der euch durch alle wichtigen Schritte begleitet – vom Verbinden mit dem WLAN über die Anmeldung beim Xbox-Konto bis hin zur individuellen Konfiguration der Systemeinstellungen. Das Gerät reagiert dabei schnell und flüssig, was den gesamten Ablauf angenehm zügig gestaltet.

Besonders hervorzuheben ist die Integration der Xbox-Umgebung, die es euch ermöglicht, direkt nach der Einrichtung auf eure Bibliothek, gespeicherte Spielstände und den Xbox Game Pass zuzugreifen. Das Video verdeutlicht, wie nahtlos sich das ROG Xbox Ally X in das Xbox-Ökosystem einfügt und so ein vertrautes und dennoch modernes Nutzungserlebnis bietet.

Auch der Startvorgang des Handhelds wird im Detail gezeigt. Innerhalb weniger Sekunden ist das System nach einem Update betriebsbereit und führt direkt zur zentralen Benutzeroberfläche, auf der ihr zwischen Spielen, Apps und Systemoptionen wechseln könnt. Die gezeigte Einrichtung hebt hervor, dass das Gerät sowohl für erfahrene Spieler als auch für Einsteiger konzipiert wurde, die ein sofort einsatzbereites System bevorzugen.

Auch interessant:

 

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. faktencheck 142180 XP Master-at-Arms Bronze | 19.10.2025 - 17:54 Uhr

    „Die gezeigte Einrichtung hebt hervor, dass das Gerät sowohl für erfahrene Spieler als auch für Einsteiger konzipiert wurde, die ein sofort einsatzbereites System bevorzugen“

    Ja sicher doch. Windows und sofort einsatzbereit. 😂

    2
  2. CrossSkull 7060 XP Beginner Level 3 | 19.10.2025 - 18:23 Uhr

    Wie sagt Moore’s Law is Dead … das Asus ROG Xbox Ally X ist ein Alpha Testgerät Handling u. Hardware ist in Ordnung bis auf das Display,
    MS muss noch viel Arbeit in ihrer neuen Windows OS Version stecken, da es noch viele Probleme gibt… mit Xbox hat es nicht viel zutun es ist und bleibt ein PC Handheld mit Windows und deren Probleme als Betriebssystem. Bekommt MS es nicht im Griff für die Next Konsolen/PC hybrid sieht es nicht so gut aus …
    Wollt ihr richtige Konsolen Handheld … kauft euch eine Switch 2 oder wartet auf das PS6 Handheld … Quelle : YouTube Moore’s Law is Dead

    3
    • oldGamer 127715 XP Man-at-Arms Onyx | 19.10.2025 - 19:10 Uhr
      Antwort auf CrossSkull

      Genau, bewirb etwas was in 2 -4 Jahren rauskommt und pack die Glaskugel raus das es besser wird.
      Es lebe der Schwachsinn und die Dummheit der Leaker-Anbeter.

      0

Hinterlasse eine Antwort