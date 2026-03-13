ROG Xbox Ally X: Erhält im April Automatic Super Resolution-Feature

Xbox Ally X erhält Auto SR im April – das neue KI‑Upscaling soll Leistung und Bildschärfe deutlich steigern.

Microsoft bringt Automatic Super Resolution im kommenden Monat auf den ROG Xbox Ally X und erfüllt damit einen lange gehegten Wunsch vieler Nutzer.

Die Funktion nutzt die NPU des Ryzen AI Z2 Extreme Chipsatzes, um Spiele in Echtzeit von niedrigeren Auflösungen wie 720p auf 1080p oder höher hochzuskalieren.

Auto SR ergänzt bestehende Upscaling‑Techniken und schließt laut Microsoft Lücken, die andere Lösungen offenlassen. Die Basisversion der Xbox Ally bleibt außen vor, da ihr die nötigen NPU‑Kerne fehlen.

Die Technologie arbeitet direkt auf Betriebssystemebene, wodurch Spiele nicht erst von Entwicklern angepasst werden müssen. Unterstützt werden laut aktueller Dokumentation DirectX‑11‑ und DirectX‑12‑Titel, was Auto SR für eine breite Auswahl an Spielen nutzbar macht.

Erste technische Analysen aus dem Jahr 2024 zeigten bereits eine Bildqualität, die in manchen Szenen über nativer Auflösung lag, auch wenn sie nicht an das Niveau von DLSS heranreichte.

Microsoft präsentierte jüngst eine Leistungssteigerung von rund dreißig Prozent, was auf deutliche Fortschritte seit den frühen Tests hindeutet.

Auto SR soll den ROG Xbox Ally X spürbar entlasten, indem es die Hardware von der hohen Renderlast befreit und gleichzeitig ein schärferes Bild liefert. Die Funktion existiert bereits seit einiger Zeit, war jedoch bislang nicht auf dem Handheld verfügbar.

Mit dem Start im April erhält das Gerät nun eine der meistgeforderten Funktionen, die das Spielerlebnis auf der Xbox Ally X nachhaltig verändern könnte.