ROG Xbox Ally X: Gameplay-Video zeigt EA SPORTS F1 25 auf dem Handheld

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay von F1 25 auf dem ROG Ally X anschauen und euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen.

Auf dem ROG Xbox Ally lassen sich nicht nur Xbox Play Anywhere-Titel spielen, denn das Handheld bietet euch zusätzlich Zugriff auf verschiedene digitale Stores.

So könnt ihr unter anderem über Steam, den Epic Games Store oder den EA Play Store auf eure Spielebibliothek zugreifen.

Über den EA Play Store erhaltet ihr beispielsweise Zugriff auf EA SPORTS FC 25 und EA SPORTS F1 25. Letzteres haben wir auf dem ROG Xbox Ally gespielt und das Ergebnis für euch in einem neuen Gameplay-Video festgehalten.

Das Gameplay haben wir sowohl direkt vom Gerät aufgezeichnet als auch zusätzlich per Kamera abgefilmt, damit ihr das Spielerlebnis in seiner ganzen Faszination und aus unterschiedlichen Perspektiven sehen könnt.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.

