ROG Xbox Ally X: Gameplay-Video zeigt EA SPORTS F1 25 auf dem Handheld

Auf dem ROG Xbox Ally lassen sich nicht nur Xbox Play Anywhere-Titel spielen, denn das Handheld bietet euch zusätzlich Zugriff auf verschiedene digitale Stores.
So könnt ihr unter anderem über Steam, den Epic Games Store oder den EA Play Store auf eure Spielebibliothek zugreifen.
Über den EA Play Store erhaltet ihr beispielsweise Zugriff auf EA SPORTS FC 25 und EA SPORTS F1 25. Letzteres haben wir auf dem ROG Xbox Ally gespielt und das Ergebnis für euch in einem neuen Gameplay-Video festgehalten.
Das Gameplay haben wir sowohl direkt vom Gerät aufgezeichnet als auch zusätzlich per Kamera abgefilmt, damit ihr das Spielerlebnis in seiner ganzen Faszination und aus unterschiedlichen Perspektiven sehen könnt.
Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Könntet ihr in Zukunft noch die Settings posten oder im Video zeigen?
Die FPS an sich scheinen ja in Ordnung zu sein – jedenfalls bei Sonnenschein und nicht Regen
Hab mich mit dem Teil kaum auseinander gesetzt weil es für mich nur ne teure Spielerei ist… hab aber gehört das man auf dem Teil gar nicht seine Games von der XBox sondern nur vom Gamepass PC/Steam und /Epig Store zocken kann!
Stimmt das?
Man kann noch zusätzlich im Besitz befindliche Play anywhere Titel wie Hollow Knight oder auch Ninja Gaiden 4 zocken.
Ist das Konsole oder Handheld?🤣🤣🤣
Sieht doch echt super aus.
Kann mit Formel 1 nichts anfangen, sieht aber recht solide aus, die Frames schwanken teilweise sehr.