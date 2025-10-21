ROG Xbox Ally X: Ghost of Tsushima im großen Grafikvergleich

Ehre im Detail – Ghost of Tsushima im großen Grafikvergleich zwischen ROG Ally X, Steam Deck und PlayStation 5.

Der Grafikvergleich von Ghost of Tsushima auf dem ROG Ally X, dem Steam Deck und der PlayStation 5 zeigt deutliche Unterschiede in Darstellung, Performance und Detailtreue.

Auf der PS5 überzeugt das Spiel mit flüssiger Bildrate, scharfen Texturen und beeindruckender Beleuchtung, die besonders in den weitläufigen Landschaften und bei dynamischen Wettereffekten zur Geltung kommt. Die Konsole liefert das technisch ausgereifteste und visuell eindrucksvollste Erlebnis.

Auf dem ROG Ally X präsentiert sich Ghost of Tsushima in beachtlicher Qualität für ein portables System. Hohe Auflösungen und stabile Framerates sind mit angepassten Grafikeinstellungen erreichbar, wobei die Leistung je nach Szenario schwankt. Das Gerät bietet eine Balance zwischen Mobilität und visueller Stärke, die dem Titel zu einem hochwertigen Erscheinungsbild verhilft.

Das Steam Deck zeigt dagegen klare Einschränkungen. Reduzierte Texturen, vereinfachte Schatteneffekte und gelegentliche Einbrüche in der Bildrate mindern den optischen Eindruck. Dennoch bleibt das Spiel auch auf dieser Plattform spielbar und transportiert die Atmosphäre des Abenteuers zuverlässig.

Insgesamt unterstreicht der Vergleich die technische Vielseitigkeit von Ghost of Tsushima, das sowohl auf modernen Konsolen als auch auf mobilen Geräten beeindruckt – mit der PS5 als Referenz für die bestmögliche grafische Umsetzung.

