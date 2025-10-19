ROG Xbox Ally X: God of War Ragnarök im Grafikvergleich mit PlayStation 5

ROG Xbox Ally X überrascht mit starker mobiler Leistung im God of War Ragnarök Grafikvergleich mit PlayStation 5 und Steam Deck!

Der aktuelle Grafikvergleich von God of War Ragnarök auf ROG Xbox Ally X, Steam Deck und PlayStation 5 verdeutlicht eindrucksvoll, wie weit portable Hardware in puncto Leistung mittlerweile gekommen ist.

Das epische Action-Abenteuer, das ursprünglich exklusiv für die PS5 entwickelt wurde, präsentiert sich auf allen getesteten Plattformen in bemerkenswerter Qualität – mit deutlichen Unterschieden in Detailtiefe, Bildschärfe und Performance.

Auf der PlayStation 5 erreicht das Spiel erwartungsgemäß die höchste visuelle Qualität. Dank nativer 4K-Auflösung, hochdetaillierter Texturen, präziser Beleuchtung und flüssiger Bildraten vermittelt die Konsole das intensivste und technisch ausgereifteste Spielerlebnis.

Die Darstellung der nordischen Landschaften, der Lichteffekte und der dynamischen Kämpfe setzt weiterhin Maßstäbe für Actionspiele dieser Generation.

Die ROG Xbox Ally X schlägt sich im Vergleich bemerkenswert gut. Mit angepassten Grafikeinstellungen im mittleren bis hohen Bereich erreicht sie eine stabile Bildrate und eine beeindruckende Schärfe, die der PS5-Version erstaunlich nahekommt.

Die Kombination aus FSR-Skalierung und effizienter Hardwareoptimierung sorgt dafür, dass das Spiel auch unterwegs flüssig läuft, ohne dass große Abstriche bei der visuellen Präsentation gemacht werden müssen. Selbst die komplexen Szenen mit intensiven Partikeleffekten bleiben weitgehend stabil.

Das Steam Deck bietet ein solides, wenn auch sichtbar reduziertes Erlebnis. Mit niedrigeren Einstellungen und einer Auflösung, die auf Leistung statt Grafikschärfe optimiert ist, bleibt die Darstellung flüssig, verliert aber an Detailtiefe und Beleuchtungsqualität. Dennoch schafft es das Gerät, die emotionale Wirkung und das atmosphärische Erlebnis von God of War Ragnarök überzeugend zu transportieren.

Im direkten Vergleich bleibt die PS5 die Referenzplattform, während die ROG Xbox Ally X eine eindrucksvolle mobile Alternative darstellt, die Grafik und Performance in bemerkenswerter Balance hält. Das Steam Deck punktet durch solide Stabilität und Effizienz, ordnet sich visuell jedoch darunter ein.

God of War Ragnarök beweist mit diesem Test einmal mehr, dass moderne Handhelds in der Lage sind, selbst große AAA-Titel überzeugend darzustellen – ein Zeichen dafür, wie sehr sich die mobile Gaming-Technologie in kurzer Zeit weiterentwickelt hat.

