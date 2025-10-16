ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5

Im neuen Grafikvergleich zwischen Marvel’s Spider-Man 2 auf der ROG Xbox Ally X, dem Steam Deck und der PS5 zeigt sich, wie stark die mobile Gaming-Hardware inzwischen geworden ist.

Während das Steam Deck mit niedrigen bis sehr niedrigen Grafikeinstellungen arbeitet, läuft das Spiel auf der ROG Xbox Ally X auf mittleren Einstellungen – diese entsprechen weitgehend dem Performance-Modus der PS5-Version. Trotz deaktiviertem Ray Tracing liefert die Ally X ein flüssiges und visuell beeindruckendes Erlebnis.

Empfohlen wird, die Frame Generation oberhalb von 40 FPS zu aktivieren und sie nie unter 35 FPS zu verwenden. Sollte das Spiel diese Framerate nativ nicht erreichen, empfiehlt es sich, die Grafikeinstellungen weiter zu reduzieren, um ein stabileres Spielerlebnis zu erzielen.

Selbst unter diesen Bedingungen beeindruckt Marvel’s Spider-Man 2 auf der ROG Xbox Ally X mit sauberem Bildaufbau, stabiler Performance und einem detailreichen Stadtbild, das die technischen Grenzen eines Handheld-PCs neu definiert.

Da Marvel’s Spider-Man 2 zu den anspruchsvollsten Open-Titeln der PlayStation Studios gehört, ist die Performance auf der ROG Xbox Ally X ein klares Zeichen für den Fortschritt moderner Handheld-Technologie. Der Vergleich zeigt, dass portable Geräte wie die ROG Xbox Ally X mittlerweile eine echte Alternative zu stationären Konsolen darstellen und eine neue Generation mobiler Gaming-Power einläuten.

