ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Steam Deck, PlayStation 5, The Last of Us Part 1 und Cyberpunk 2077

Die ROG Xbox Ally X stellt sich einem intensiven Grafikvergleich mit der Nintendo Switch 2, der PS5 und dem Steam Deck – mit überraschend starken Ergebnissen.
In aktuellen Tests zeigen Spiele wie The Last of Us Part I und Cyberpunk 2077, welche Leistung das Handheld von ASUS wirklich bietet. Besonders im direkten Vergleich überzeugt die ROG Xbox Ally X durch klare Texturen, stabile Framerates und eine beeindruckende Darstellung komplexer Lichteffekte.
Beim Grafikvergleich zu The Last of Us Part I erreicht die ROG Xbox Ally X ein nahezu konsolenähnliches Niveau und bleibt dabei stabil in der Performance. Gegenüber der PS5 zeigt sich zwar ein kleiner Unterschied in der Detailtiefe, doch die mobile Version beeindruckt mit einer klaren Darstellung und solider Wiedergabetreue.
Auch im Test mit Cyberpunk 2077 behauptet sich das Gerät stark – während die Switch 2 mit reduzierten Effekten arbeitet, liefert die Ally X flüssiges Gameplay und überzeugende Raytracing-Performance.
Dank optimierter Hardware und effizienter Energieverwaltung bietet die ROG Xbox Ally X ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grafikqualität und Mobilität. Im Vergleich mit dem Steam Deck zeigt sie deutlich mehr Power und visuelle Präzision, was sie zu einer der leistungsfähigsten Handheld-Gaming-Plattformen ihrer Generation macht.
Wow das liest sich doch alles super. Die Performance und Leistung können voll überzeugen. Stark wie Asus und Microsoft hier abliefern. Wenn diese Qualität ein Ausblick ist auf die kommende Xbox Konsolengeneration, dann freue ich mich erst recht drauf💚💚💚