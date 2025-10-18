ROG Xbox Ally X: Grenzenlose Freiheit mit Xbox Cloud Gaming und Play Anywhere

Zwei Wege, überall zu spielen: Cloud-Streaming und Play-Anywhere-Unterstützung erweitern die Möglichkeiten eurer ROG Xbox Ally!

In der neuesten Ausgabe von Inside ROG Xbox Ally werden zwei zentrale Funktionen vorgestellt, die das Spielerlebnis auf eurer ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally noch vielseitiger machen.

Mit Xbox Cloud Gaming und Xbox Play Anywhere erlebt ihr, wie nahtlos das Xbox-Ökosystem euch erlaubt, eure Spiele überall zu genießen – unabhängig davon, ob ihr sie streamt oder direkt installiert spielt.

Mit Xbox Cloud Gaming habt ihr die Möglichkeit, ausgewählte cloudfähige Spiele zu streamen, die ihr bereits besitzt oder neu erworben habt – selbst dann, wenn sie nicht Teil des Game Pass-Katalogs sind. Voraussetzung für das Streamen ist eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft und ein unterstütztes Gerät. Ihr könnt direkt über die Xbox-Konsolen, eure ROG Xbox Ally oder ROG Xbox Ally X, kompatible Fernseher, Windows-PCs und sogar VR-Headsets über die Xbox-App streamen.

Alternativ könnt ihr über die Webseite xbox.com/play auf unterstützten Smartphones, Tablets und PCs spielen. Damit eröffnet sich euch eine neue Freiheit, eure Bibliothek überall zu nutzen, ohne auf Downloads oder Speicherplatz achten zu müssen. Das Cloud Gaming ermöglicht es euch, spontane Spielsitzungen zu starten, unterwegs weiterzuspielen oder neue Titel auszuprobieren – ganz flexibel und ohne Wartezeiten.

Ergänzend dazu zeigt Inside ROG Xbox Ally mit Xbox Play Anywhere, wie eng Konsole und PC miteinander verbunden sind. Wenn ihr ein Spiel besitzt, das diese Funktion unterstützt, könnt ihr es auf eurer Xbox-Konsole und auf dem PC spielen – ohne zusätzliche Kosten. Ihr müsst euch lediglich mit eurem Xbox-Konto anmelden und das Spiel herunterladen, um sofort loszulegen. Dabei bleiben alle Spielstände, Add-ons und Erfolge vollständig synchronisiert, sodass ihr jederzeit dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt – unabhängig vom Gerät.

Die Kombination aus Cloud Gaming und Play Anywhere zeigt eindrucksvoll, wie die ROG Xbox Ally das Xbox-Ökosystem erweitert und euch mehr Flexibilität beim Spielen bietet. Ob ihr zu Hause, unterwegs oder auf einem anderen Gerät spielt, ihr profitiert von einer konsistenten und komfortablen Erfahrung. Diese Funktionen machen deutlich, dass die ROG Xbox Ally nicht nur ein leistungsstarkes Handheld-System ist, sondern ein Tor zu einer vernetzten, grenzenlosen Spielerwelt, die euch volle Kontrolle über eure Spiele und eure Zeit gibt.

  1. Katanameister 223300 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.10.2025 - 16:14 Uhr

    Das perfekte Gerät, um zu demonstrieren wie es mit Xbox zulünftig weitergeht, bin mal gespannt, welche Titel noch in Play Anywhere aufgenommen werden.

    • Ivan DraGOTT 20740 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.10.2025 - 18:04 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sollte verpflichtend für alle zukünftigen Spiele werden. Schon veröffentliche Spiele welche noch kein Play Anywhere haben sollten verpflichtend auch noch aufgenommen werden.

  2. Master Spencer 13700 XP Leetspeak | 18.10.2025 - 16:22 Uhr

    Das Xbox-Ökosystem ist schlicht genial: Game Pass bietet eine riesige Spielebibliothek zum Abo-Preis, Cloud-Gaming macht Gaming überall möglich, und die Abwärtskompatibilität sorgt dafür, dass alte Klassiker nie verloren gehen. Crossplay, nahtlose Integration mit PC und Konsolen, und stetige Updates machen das Erlebnis unschlagbar. Im Vergleich dazu wirken PlayStation und Nintendo oft fragmentiert…dort fehlt es an einem wirklich durchdachten, universellen Ökosystem, das alles so clever verbindet wie Xbox. 💚

  3. Fisk 640 XP Neuling | 18.10.2025 - 16:26 Uhr

    Zocken wie, wo und wann ich möchte. Das Xbox Handheld macht easy möglich. Und mit dem Xbox-Ökosystem habe ich meine Games, meinen Fortschritt und meine Crew immer dabei. Xbox stellt da was richtig tolles auf die Beine. 🥰

  4. Kenty 226190 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.10.2025 - 16:36 Uhr

    Kurz: Wenn man vor der Series X sitzt und aufs Klo muss kann man auch dort weiterspielen und von der Series X streamen!!1!

  6. RumRoGERs 100165 XP Profi User | 18.10.2025 - 17:06 Uhr

    Ich zock gerade RdR2 auf der Rog Alli. Es ist schon geil.
    Ich hoffe echt dass das Teil gut ankommt.

