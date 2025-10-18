ROG Xbox Ally X: Grenzenlose Freiheit mit Xbox Cloud Gaming und Play Anywhere

In der neuesten Ausgabe von Inside ROG Xbox Ally werden zwei zentrale Funktionen vorgestellt, die das Spielerlebnis auf eurer ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally noch vielseitiger machen.

Mit Xbox Cloud Gaming und Xbox Play Anywhere erlebt ihr, wie nahtlos das Xbox-Ökosystem euch erlaubt, eure Spiele überall zu genießen – unabhängig davon, ob ihr sie streamt oder direkt installiert spielt.

Mit Xbox Cloud Gaming habt ihr die Möglichkeit, ausgewählte cloudfähige Spiele zu streamen, die ihr bereits besitzt oder neu erworben habt – selbst dann, wenn sie nicht Teil des Game Pass-Katalogs sind. Voraussetzung für das Streamen ist eine aktive Game-Pass-Mitgliedschaft und ein unterstütztes Gerät. Ihr könnt direkt über die Xbox-Konsolen, eure ROG Xbox Ally oder ROG Xbox Ally X, kompatible Fernseher, Windows-PCs und sogar VR-Headsets über die Xbox-App streamen.

Alternativ könnt ihr über die Webseite xbox.com/play auf unterstützten Smartphones, Tablets und PCs spielen. Damit eröffnet sich euch eine neue Freiheit, eure Bibliothek überall zu nutzen, ohne auf Downloads oder Speicherplatz achten zu müssen. Das Cloud Gaming ermöglicht es euch, spontane Spielsitzungen zu starten, unterwegs weiterzuspielen oder neue Titel auszuprobieren – ganz flexibel und ohne Wartezeiten.

Ergänzend dazu zeigt Inside ROG Xbox Ally mit Xbox Play Anywhere, wie eng Konsole und PC miteinander verbunden sind. Wenn ihr ein Spiel besitzt, das diese Funktion unterstützt, könnt ihr es auf eurer Xbox-Konsole und auf dem PC spielen – ohne zusätzliche Kosten. Ihr müsst euch lediglich mit eurem Xbox-Konto anmelden und das Spiel herunterladen, um sofort loszulegen. Dabei bleiben alle Spielstände, Add-ons und Erfolge vollständig synchronisiert, sodass ihr jederzeit dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt – unabhängig vom Gerät.

Die Kombination aus Cloud Gaming und Play Anywhere zeigt eindrucksvoll, wie die ROG Xbox Ally das Xbox-Ökosystem erweitert und euch mehr Flexibilität beim Spielen bietet. Ob ihr zu Hause, unterwegs oder auf einem anderen Gerät spielt, ihr profitiert von einer konsistenten und komfortablen Erfahrung. Diese Funktionen machen deutlich, dass die ROG Xbox Ally nicht nur ein leistungsstarkes Handheld-System ist, sondern ein Tor zu einer vernetzten, grenzenlosen Spielerwelt, die euch volle Kontrolle über eure Spiele und eure Zeit gibt.

