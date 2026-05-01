ROG Xbox Ally X: Großes Update verändert Handheld-Erlebnis mit TV-Optimierung und neuen Features

Das neue ROG Xbox Ally Update verändert alles – neue Audio-, Vibrations- und Bibliotheks-Features enthüllt.

Sechs Monate nach Marktstart erhalten ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X ein umfangreiches Update, das insbesondere das Spielen im Dock-Modus deutlich verbessert, neue Systemfunktionen einführt und die Integration in das Xbox-Ökosystem erweitert.

Im Mittelpunkt stehen umfassende Docking-Verbesserungen, die das Handheld stärker an das klassische Konsolenerlebnis annähern.

Beim Andocken wird das Spiel automatisch auf den Fernseher übertragen, während das integrierte Display deaktiviert wird, wodurch Auflösung, Bildrate und HDR-Ausgabe optimal angepasst werden. Gleichzeitig aktivieren kompatible Smart-TVs von Samsung, LG und Vizio automatisch Gaming-Funktionen wie Auto Low Latency Mode oder spezielle Spielmodi für eine reduzierte Eingabeverzögerung.

Zusätzlich unterstützt kompatibles Zubehör wie der ROG Bulwark Dock und der ROG 100W Charger Dock HDR10, während der Bulwark Dock auch Variable Refresh Rate (VRR) ermöglicht, um eine flüssigere Darstellung zu gewährleisten. Weitere „Designed for Xbox“-Docks sollen künftig folgen.

Für die Bedienung im TV-Betrieb wurde ein neues Anzeige-Widget in die Game Bar integriert, über das sich Auflösung, Bildrate und Anzeigeoptionen direkt per Controller anpassen lassen, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Gleichzeitig wurde die Controller-Kopplung überarbeitet: Beim Verbinden eines Controllers werden die integrierten Bedienelemente des Handhelds automatisch deaktiviert, wodurch eine konsistente Steuerung ermöglicht wird. Mehrere Controller werden zudem für Mehrspieler- und Koop-Szenarien erkannt.

Eine weitere Neuerung ist der sogenannte Gamepad Cursor, der die Navigation in Anwendungen ohne native Controller-Unterstützung ermöglicht, darunter Webbrowser, Musik-Apps oder alternative PC-Spielplattformen.

Mit der Vorschau von Auto Super Resolution (Auto SR) wird zudem eine Technologie eingeführt, die Bildqualität und Performance gleichzeitig verbessern soll.

Besonders im Dock-Betrieb ermöglicht Auto SR eine Darstellung auf dem Niveau von 1440p bei stabilen Bildraten auf größeren Displays. Die Funktion steht zunächst im Rahmen des Xbox-Insider-Programms auf dem ROG Xbox Ally X zur Verfügung und lässt sich direkt über die Game Bar steuern.

Asha Sharma – Xbox CEO – sagte dazu: „Wir konzentrieren unsere KI-Bemühungen neu darauf, Spielerprobleme zu lösen, wie die Verbesserung von Echtzeitgrafiken, die Optimierung der Entdeckung und die Vertiefung der Personalisierung. Der Versand von AutoSR ist ein gutes frühes Beispiel: Modelle rekonstruieren hochfrequente Details aus Frames mit niedrigerer Auflösung und steigern so Bildqualität und Leistung.“

Auch im Audiobereich wird das Erlebnis erweitert: Durch Bluetooth LE Audio unterstützt das System nun Super Wideband Stereo Voice, wodurch erstmals hochauflösender Stereo-Sound und Sprachübertragung gleichzeitig möglich sind. Dies sorgt für geringere Latenzen, bessere Klangqualität und längere Akkulaufzeiten bei kompatiblen Geräten wie dem Xbox Wireless Headset.

Mit Enhanced Vibration wird zudem das haptische Feedback überarbeitet, wodurch Vibrationseffekte präziser und flüssiger dargestellt werden und sich stärker am bekannten Xbox-Gefühl orientieren.

Parallel dazu erhält die Xbox-PC-App eine zentrale Neuerung: Mit der neuen Bibliotheksfunktion können Spiele aus verschiedenen PC-Stores in einer gemeinsamen Übersicht zusammengeführt werden. Nutzer können Titel und Anwendungen manuell hinzufügen, bearbeiten und direkt starten, ohne zwischen unterschiedlichen Launchern wechseln zu müssen.

Über zusätzliche Verbesserungen hinaus baut Microsoft die Handheld-Optimierung weiter aus und hat bereits über 1.000 PC-Spiele für den Einsatz auf Windows-11-Handhelds angepasst.

Funktionen wie Default Game Profiles sorgen automatisch für optimierte Einstellungen im mobilen Betrieb, während Advanced Shader Delivery vorkompilierte Shader bereitstellt, um Ladezeiten zu verkürzen und die Performance zu stabilisieren.

Diese Technologien werden bereits von zahlreichen bekannten Titeln unterstützt, darunter Ninja Gaiden 4, Grounded 2, High on Life 2, The Outer Worlds 2, ARK: Survival Ascended, Monster Hunter Rise und Gears of War: Reloaded.

Weitere Unterstützung ist bereits geplant, unter anderem für Forza Horizon 6, das am 19. Mai für Xbox und PC erscheint und über Premium-Versionen früher spielbar sein wird.