ROG Xbox Ally X: Handheld Compatibility Program wächst – neue Spiele für unterwegs bestätigt

9 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS

Microsoft erweitert das Handheld Compatibility Program: Zehn neue Titel – von Fallout 4 bis Silent Hill 2 – sind jetzt als „Handheld Optimized“ oder „Mostly Compatible“ gelistet.

Microsoft baut das Handheld Compatibility Program weiter aus und macht es damit leichter, auf einen Blick zu erkennen, welche Spiele besonders gut auf Windows‑Handhelds laufen. Die Kennzeichnung erscheint jetzt direkt auf den Produktdetailseiten aller Windows‑Geräte und wird zusätzlich im Handheld‑Channel auf unterstützten Handhelds hervorgehoben.

Neu hinzugekommen sind mehrere große Titel – eine Mischung aus Blockbustern, Indie‑Lieblingen und kommenden Releases.

Neu im Handheld Compatibility Program

Handheld Optimized

Diese Spiele laufen besonders rund, mit optimierter Steuerung, stabiler Performance und guter Lesbarkeit auf kleinen Displays:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dave the Diver
  • Fallout 4: Anniversary Edition
  • Marvel Cosmic Invasion
  • The Outer Worlds 2
  • Silent Hill 2

Mostly Compatible

Diese Titel funktionieren gut, können aber je nach Gerät kleinere Einschränkungen haben:

  • Arc Raiders
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade
  • Octopath Traveler 0
  • Red Dead Redemption

Mit der stetig wachsenden Liste wird es für euch deutlich einfacher: Schnell zu erkennen, welche Spiele sich für unterwegs eignen, Performance‑Überraschungen zu vermeiden und neue Titel gezielt für Handheld‑Sessions auszuwählen.

Microsoft plant, das Programm kontinuierlich zu erweitern – Handheld‑Gaming auf Windows wird damit immer transparenter und zugänglicher.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Nibelungen86 314360 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 22.01.2026 - 12:33 Uhr

    Ein starke Vorteil gegenüber dem Steamdeck, neben der besseren Leistung ist man auch noch größtenteils vor Cheater geschützt, was bei Steam überhaupt nicht der Fall ist.

    0
  5. Jack86 43220 XP Hooligan Schubser | 22.01.2026 - 13:21 Uhr

    Hängt Steam immernoch mailenweot hinterher. Wäre schön wenn MS endlich n reines gaming win rausbringt. Buzzit holt immernoch deutlich mehr Leistung aus dem Rog Ally 2 raus, als Windows.

    1
    • DangerAron 7360 XP Beginner Level 3 | 22.01.2026 - 13:28 Uhr
      Antwort auf Jack86

      Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich würde es auch begrüßen wenn Microsoft in dem Bereich ihren vollmundigen Versprechungen auch endlich Taten folgen lassen würden.

      1
  6. APR ARTEMIS 13240 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 22.01.2026 - 13:30 Uhr

    Die meisten Spiele würde Ich nicht im Hanheld-Modus spielen wollen.
    Octopath ist für ein Hanheld optimal.

    1

Hinterlasse eine Antwort