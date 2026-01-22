ROG Xbox Ally X: Handheld Compatibility Program wächst – neue Spiele für unterwegs bestätigt

Microsoft baut das Handheld Compatibility Program weiter aus und macht es damit leichter, auf einen Blick zu erkennen, welche Spiele besonders gut auf Windows‑Handhelds laufen. Die Kennzeichnung erscheint jetzt direkt auf den Produktdetailseiten aller Windows‑Geräte und wird zusätzlich im Handheld‑Channel auf unterstützten Handhelds hervorgehoben.
Neu hinzugekommen sind mehrere große Titel – eine Mischung aus Blockbustern, Indie‑Lieblingen und kommenden Releases.
Neu im Handheld Compatibility Program
Handheld Optimized
Diese Spiele laufen besonders rund, mit optimierter Steuerung, stabiler Performance und guter Lesbarkeit auf kleinen Displays:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dave the Diver
- Fallout 4: Anniversary Edition
- Marvel Cosmic Invasion
- The Outer Worlds 2
- Silent Hill 2
Mostly Compatible
Diese Titel funktionieren gut, können aber je nach Gerät kleinere Einschränkungen haben:
- Arc Raiders
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Octopath Traveler 0
- Red Dead Redemption
Mit der stetig wachsenden Liste wird es für euch deutlich einfacher: Schnell zu erkennen, welche Spiele sich für unterwegs eignen, Performance‑Überraschungen zu vermeiden und neue Titel gezielt für Handheld‑Sessions auszuwählen.
Microsoft plant, das Programm kontinuierlich zu erweitern – Handheld‑Gaming auf Windows wird damit immer transparenter und zugänglicher.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das hör ich gern… entwickelt sich in die richtige Richtung.
Ein starke Vorteil gegenüber dem Steamdeck, neben der besseren Leistung ist man auch noch größtenteils vor Cheater geschützt, was bei Steam überhaupt nicht der Fall ist.
Können sie gerne weiter ausbauen 👍.
Das klingt hervorragend, bitte mehr Spiele!
Hängt Steam immernoch mailenweot hinterher. Wäre schön wenn MS endlich n reines gaming win rausbringt. Buzzit holt immernoch deutlich mehr Leistung aus dem Rog Ally 2 raus, als Windows.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich würde es auch begrüßen wenn Microsoft in dem Bereich ihren vollmundigen Versprechungen auch endlich Taten folgen lassen würden.
*meilenweit
Die meisten Spiele würde Ich nicht im Hanheld-Modus spielen wollen.
Octopath ist für ein Hanheld optimal.
Na das ist doch eine gute Nachricht.