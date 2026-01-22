ROG Xbox Ally X: Handheld Compatibility Program wächst – neue Spiele für unterwegs bestätigt

Microsoft erweitert das Handheld Compatibility Program: Zehn neue Titel – von Fallout 4 bis Silent Hill 2 – sind jetzt als „Handheld Optimized“ oder „Mostly Compatible“ gelistet.

Microsoft baut das Handheld Compatibility Program weiter aus und macht es damit leichter, auf einen Blick zu erkennen, welche Spiele besonders gut auf Windows‑Handhelds laufen. Die Kennzeichnung erscheint jetzt direkt auf den Produktdetailseiten aller Windows‑Geräte und wird zusätzlich im Handheld‑Channel auf unterstützten Handhelds hervorgehoben.

Neu hinzugekommen sind mehrere große Titel – eine Mischung aus Blockbustern, Indie‑Lieblingen und kommenden Releases.

Neu im Handheld Compatibility Program

Handheld Optimized

Diese Spiele laufen besonders rund, mit optimierter Steuerung, stabiler Performance und guter Lesbarkeit auf kleinen Displays:

Clair Obscur: Expedition 33

Dave the Diver

Fallout 4: Anniversary Edition

Marvel Cosmic Invasion

The Outer Worlds 2

Silent Hill 2

Mostly Compatible

Diese Titel funktionieren gut, können aber je nach Gerät kleinere Einschränkungen haben:

Arc Raiders

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Octopath Traveler 0

Red Dead Redemption

Mit der stetig wachsenden Liste wird es für euch deutlich einfacher: Schnell zu erkennen, welche Spiele sich für unterwegs eignen, Performance‑Überraschungen zu vermeiden und neue Titel gezielt für Handheld‑Sessions auszuwählen.

Microsoft plant, das Programm kontinuierlich zu erweitern – Handheld‑Gaming auf Windows wird damit immer transparenter und zugänglicher.