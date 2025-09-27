ROG Xbox Ally X: Handheld im Xbox Store weltweit ausverkauft

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen ist der ROG Xbox Ally X im Xbox Store bereits weltweit ausverkauft.

Mit dem ROG Xbox Ally X und seinem leistungsschwächeren Pendant ROG Xbox Ally erweitert Microsoft in Zusammenarbeit mit Asus das Xbox-Portfolio um einen perfekt auf das Ökosystem abgestimmten Handheld.

Wie es aussieht, scheint das Konzept aufzugehen. Denn schon kurz nach der offiziellen Bekanntgabe der Preise und dem damit verbundenen Start der Vorbestellungen ist der ROG Xbox Ally X im Xbox Store bereits weltweit ausverkauft.

„Der Hype ist real! Die Vorbestellungen für ROG Xbox Ally X sind weltweit im Xbox Store ausverkauft“, heißt es dazu auf dem offiziellen X-Account von Xbox.

ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen

  1. Peter Quill 68050 XP Romper Domper Stomper | 27.09.2025 - 08:13 Uhr

    Schön wenn es sich gut verkauft.
    Mann muss jetzt schon ein wenig realistisch sein, wenn es gut läuft verkauft es sich so gut wie das steamdeck.

    1
    • LargeHenry 5820 XP Beginner Level 3 | 27.09.2025 - 09:43 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Das wäre dann dem Xbox Branding geschuldet, denn der Vorgänger des Xbox Rog Ally hat sich, wohl nicht mal eine Million Mal verkauft.
      Das Steam Deck liegt hingegen bei fast 4 Millionen Einheiten.
      Das würde ich auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, denn der gesamte PC Handheld Markt liegt wohl gerade mal bei ca. 6 Millionen Einheiten.

      0
  3. TTsaki81 32055 XP Bobby Car Bewunderer | 27.09.2025 - 08:39 Uhr

    Glückwunsch, dann kann ja die nächste Generation an Xbox genau so kommen 🙈.
    Ich weiß nicht so recht, Xbox Preise werden erhöht, ergo Xbox fliegt aus dem Sortiment. So als wollten die jetzt schon die Hybrid Variante PC, Xbox Streaming puschen 🧐.
    Ich bin ja mal gespannt wie die nächste Generation rauskommt. Ich würde ne klassische Konsole bevorzugen, aber das wird glaub ich ein Traum bleiben. Geschweige ob Microsoft selbst noch baut oder eher bauen lässt.

    0
    • Darth Cooky 142815 XP Master-at-Arms Silber | 27.09.2025 - 09:10 Uhr
      Antwort auf Terendir

      Günstig da war wohl ein Vorbesteller Witzig und wollte es mal versuchen , hab gerade geschaut kostet 899 .

      0
      • Terendir 136340 XP Elite-at-Arms Silber | 27.09.2025 - 09:45 Uhr
        Antwort auf Darth Cooky

        Yup, war nur kurzfristig, ging gestern schon wieder 🙂
        Vorgestern war der preis so hoch. Aber hey, Early Adopters sind manchmal so doof xD

        0
  6. Ralle89 16620 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 27.09.2025 - 09:02 Uhr

    Handheld und Akku ist immer so ein Problem bei mir wenn ich zocken dann zocke ich schon ne Weile von daher nix für mich

    0
  9. Master Spencer 10840 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 27.09.2025 - 09:44 Uhr

    Meine Kollegen und ich haben uns auch die große Variante bestellt.
    Sieht jetzt schon nach einem riesigen Erfolg aus. 🥰

    Die frustrierten blauen Kommentare sind auch wieder mal köstlich. Die salzigen Tränen schmecke ich sogar durch den Bildschirm. 😂

    2
  10. danbu 60750 XP Stomper | 27.09.2025 - 09:53 Uhr

    Hätte ich nicht gedacht. Wie viele sie auf Lager hatten, wäre interessant zu wissen.

    0

