ROG Xbox Ally X: Handheld im Xbox Store weltweit ausverkauft

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen ist der ROG Xbox Ally X im Xbox Store bereits weltweit ausverkauft.

Mit dem ROG Xbox Ally X und seinem leistungsschwächeren Pendant ROG Xbox Ally erweitert Microsoft in Zusammenarbeit mit Asus das Xbox-Portfolio um einen perfekt auf das Ökosystem abgestimmten Handheld.

Wie es aussieht, scheint das Konzept aufzugehen. Denn schon kurz nach der offiziellen Bekanntgabe der Preise und dem damit verbundenen Start der Vorbestellungen ist der ROG Xbox Ally X im Xbox Store bereits weltweit ausverkauft.

„Der Hype ist real! Die Vorbestellungen für ROG Xbox Ally X sind weltweit im Xbox Store ausverkauft“, heißt es dazu auf dem offiziellen X-Account von Xbox.

ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen