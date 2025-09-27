ROG Xbox Ally X: Handheld im Xbox Store weltweit ausverkauft

Mit dem ROG Xbox Ally X und seinem leistungsschwächeren Pendant ROG Xbox Ally erweitert Microsoft in Zusammenarbeit mit Asus das Xbox-Portfolio um einen perfekt auf das Ökosystem abgestimmten Handheld.
Wie es aussieht, scheint das Konzept aufzugehen. Denn schon kurz nach der offiziellen Bekanntgabe der Preise und dem damit verbundenen Start der Vorbestellungen ist der ROG Xbox Ally X im Xbox Store bereits weltweit ausverkauft.
„Der Hype ist real! Die Vorbestellungen für ROG Xbox Ally X sind weltweit im Xbox Store ausverkauft“, heißt es dazu auf dem offiziellen X-Account von Xbox.
ROG Xbox Ally X jetzt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt vorbestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn vorbestellen
50 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön wenn es sich gut verkauft.
Mann muss jetzt schon ein wenig realistisch sein, wenn es gut läuft verkauft es sich so gut wie das steamdeck.
Das wäre dann dem Xbox Branding geschuldet, denn der Vorgänger des Xbox Rog Ally hat sich, wohl nicht mal eine Million Mal verkauft.
Das Steam Deck liegt hingegen bei fast 4 Millionen Einheiten.
Das würde ich auf jeden Fall als Erfolg verbuchen, denn der gesamte PC Handheld Markt liegt wohl gerade mal bei ca. 6 Millionen Einheiten.
Glückwunsch an ASUS und Microsoft. Mich holt das Teil nicht mehr ab
Glückwunsch, dann kann ja die nächste Generation an Xbox genau so kommen 🙈.
Ich weiß nicht so recht, Xbox Preise werden erhöht, ergo Xbox fliegt aus dem Sortiment. So als wollten die jetzt schon die Hybrid Variante PC, Xbox Streaming puschen 🧐.
Ich bin ja mal gespannt wie die nächste Generation rauskommt. Ich würde ne klassische Konsole bevorzugen, aber das wird glaub ich ein Traum bleiben. Geschweige ob Microsoft selbst noch baut oder eher bauen lässt.
Bei Media Markt gab es den kurzfristig für 9.999,99 € 😀
Das war der Schnäppchen Preis 🤣
Günstig da war wohl ein Vorbesteller Witzig und wollte es mal versuchen , hab gerade geschaut kostet 899 .
Yup, war nur kurzfristig, ging gestern schon wieder 🙂
Vorgestern war der preis so hoch. Aber hey, Early Adopters sind manchmal so doof xD
Für mich nicht mehr interessant
Handheld und Akku ist immer so ein Problem bei mir wenn ich zocken dann zocke ich schon ne Weile von daher nix für mich
Waren bestimmt wieder Scalper am Werk.
gut das Gerät gibt es ja auch bei Asus , MM etc .
Respekt! Wie viele gabs im Store?
Meine Kollegen und ich haben uns auch die große Variante bestellt.
Sieht jetzt schon nach einem riesigen Erfolg aus. 🥰
Die frustrierten blauen Kommentare sind auch wieder mal köstlich. Die salzigen Tränen schmecke ich sogar durch den Bildschirm. 😂
😂😂🤣🤣
Hätte ich nicht gedacht. Wie viele sie auf Lager hatten, wäre interessant zu wissen.