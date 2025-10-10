ROG Xbox Ally X: Handheld landet auf TIMEs Liste der besten Erfindungen 2025

29 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS

ASUS und Microsoft feiern mit dem ROG Xbox Ally X einen Platz unter den 300 einflussreichsten Innovationen des Jahres in der TIME.

Der Handheld ROG Xbox Ally X hat es auf die diesjährige Liste „TIME’s Best Inventions“ geschafft.

Die Redakteure der Publikation stellen jedes Jahr die 300 einflussreichsten neuen Produkte und Ideen vor, die das Leben besser, intelligenter und unterhaltsamer machen.

In der Kategorie „Entertainment & Gaming“ wählte Graham Starr den ab dem 16. Oktober erhältlichen ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft.

Ebenfalls in dieser Kategorie ist die Nintendo Switch 2 Konsole aufgeführt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

29 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Mihari 19445 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.10.2025 - 14:51 Uhr

    Inzwischen unverdient … das Legion Go 2 ist innovativer 😉

    1
    • PickUp 11170 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.10.2025 - 15:19 Uhr
      Antwort auf Mihari

      musst du bei der Times anrufen das sie es noch schnell ändern

      0
      • Mihari 19445 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.10.2025 - 15:30 Uhr
        Antwort auf PickUp

        Ich hab das schon anders geregelt. Das ROG storniert und dafür das Legion vorbestellt. Das Legion sollte auch in 2 Wochen geliefert werden 😎

        0
  4. Ash2X 298200 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.10.2025 - 16:16 Uhr

    Cooles Gerät, aber innovativ wäre schon etwas übertrieben 😄

    0
  5. kleineAmeise 109930 XP Master User | 10.10.2025 - 17:15 Uhr

    Aber ist Xbox nicht tot? Oder erst wenn die PS6 rauskommt!?
    Was ein kleines X ausmachen kann.

    0

Hinterlasse eine Antwort