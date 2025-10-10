ROG Xbox Ally X: Handheld landet auf TIMEs Liste der besten Erfindungen 2025

ASUS und Microsoft feiern mit dem ROG Xbox Ally X einen Platz unter den 300 einflussreichsten Innovationen des Jahres in der TIME.

Der Handheld ROG Xbox Ally X hat es auf die diesjährige Liste „TIME’s Best Inventions“ geschafft.

Die Redakteure der Publikation stellen jedes Jahr die 300 einflussreichsten neuen Produkte und Ideen vor, die das Leben besser, intelligenter und unterhaltsamer machen.

In der Kategorie „Entertainment & Gaming“ wählte Graham Starr den ab dem 16. Oktober erhältlichen ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft.

Ebenfalls in dieser Kategorie ist die Nintendo Switch 2 Konsole aufgeführt.