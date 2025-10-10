ROG Xbox Ally X: Handheld landet auf TIMEs Liste der besten Erfindungen 2025

Der Handheld ROG Xbox Ally X hat es auf die diesjährige Liste „TIME’s Best Inventions“ geschafft.
Die Redakteure der Publikation stellen jedes Jahr die 300 einflussreichsten neuen Produkte und Ideen vor, die das Leben besser, intelligenter und unterhaltsamer machen.
In der Kategorie „Entertainment & Gaming“ wählte Graham Starr den ab dem 16. Oktober erhältlichen ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft.
Ebenfalls in dieser Kategorie ist die Nintendo Switch 2 Konsole aufgeführt.
Da kann man nur gratulieren. Glückwunsch.
Inzwischen unverdient … das Legion Go 2 ist innovativer 😉
musst du bei der Times anrufen das sie es noch schnell ändern
Ich hab das schon anders geregelt. Das ROG storniert und dafür das Legion vorbestellt. Das Legion sollte auch in 2 Wochen geliefert werden 😎
Ist das Lenovo nicht deutlich teurer?
Man ist das ein schwaches Jahr gewesen 😅
Cooles Gerät, aber innovativ wäre schon etwas übertrieben 😄
Aber ist Xbox nicht tot? Oder erst wenn die PS6 rauskommt!?
Was ein kleines X ausmachen kann.
Lol
Scheinen ja echte Expertinnen zu sein ;D