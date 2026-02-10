ROG Xbox Ally X: Handheld rückt jetzt akustisch näher an die Xbox Series‑Familie

Neue Navigationssounds lassen den Handheld ROG Xbox Ally X deutlicher wie eine echte Xbox wirken.

In einem kurzen Video ist zu hören, dass der ROG Xbox Ally X-Handheld nun die Navigationssounds der Xbox Series X/S nutzt, wenn man sich durch die Menüs bewegt.

Jez Corden von Windows Central, der das Video auf X postete erklärte, er sei sich nicht sicher, ob diese Änderung aus dem Windows‑Insider‑Ring, dem Xbox‑Insider‑Ring oder einer anderen Quelle stamme, doch die Anpassung sei klar erkennbar.

Der ROG Xbox Ally X erhält damit ein kleines, aber auffälliges Detail, das dafür sorgt, dass sich das Gerät stärker wie eine Xbox anfühlt. Corden Er beschreibt die Neuerung als eine eher kleine Veränderung, die den Gesamteindruck dennoch spürbar beeinflusst.

Quick Xbox Ally update! Not sure if this is part of the Windows Insider ring, Xbox Insider ring, or whatever else, but the Xbox Ally now has the Xbox Series X/S navigation sounds when you use a controller. Pretty small change that makes it feel way more like „an Xbox.“ Yeah… pic.twitter.com/zYC8lWNCqV — Jez (@JezCorden) February 9, 2026