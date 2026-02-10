ROG Xbox Ally X: Handheld rückt jetzt akustisch näher an die Xbox Series‑Familie

9 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Image: ASUS

Neue Navigationssounds lassen den Handheld ROG Xbox Ally X deutlicher wie eine echte Xbox wirken.

In einem kurzen Video ist zu hören, dass der ROG Xbox Ally X-Handheld nun die Navigationssounds der Xbox Series X/S nutzt, wenn man sich durch die Menüs bewegt.

Jez Corden von Windows Central, der das Video auf X postete erklärte, er sei sich nicht sicher, ob diese Änderung aus dem Windows‑Insider‑Ring, dem Xbox‑Insider‑Ring oder einer anderen Quelle stamme, doch die Anpassung sei klar erkennbar.

Der ROG Xbox Ally X erhält damit ein kleines, aber auffälliges Detail, das dafür sorgt, dass sich das Gerät stärker wie eine Xbox anfühlt. Corden Er beschreibt die Neuerung als eine eher kleine Veränderung, die den Gesamteindruck dennoch spürbar beeinflusst.

9 Kommentare Added

  2. Eddy 10345 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 10.02.2026 - 12:37 Uhr

    Es ist aber keine Xbox, da man dort keine Xbox-Spiele spielen kann, welche nicht im „play anywhere“-Programm (plus Voraussetzung: Digitale Kauf) sind oder sehe ich das falsch?

    1
    • Duck-Dynasty 153555 XP God-at-Arms Silber | 10.02.2026 - 12:48 Uhr
      Antwort auf Eddy

      Du hast recht, dass es die Xbox-Konsolen Bib nicht spielt (bis auf play anywhere) und liegst genauso falsch, dass es keine Xbox sei.
      Xbox selbst ist nicht mehr Xbox. Sondern Xbox!

      0
    • Katanameister 321880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 12:50 Uhr
      Antwort auf Eddy

      Nur über remote play kannst du die Konsolenspiele spielen, nativ kann der die leider nicht abspielen.

      1

