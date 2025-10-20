ROG Xbox Ally X: Horizon: Forbidden West Grafikvergleich mit Steam Deck und PS5

Ein neues Vergleichsvideo zeigt, wie sich Horizon: Forbidden West auf verschiedenen Plattformen schlägt – der ROG Ally X, dem Steam Deck und der PlayStation 5. Dabei werden Auflösung, Bildrate, Texturqualität und Effekte direkt gegenübergestellt, um zu zeigen, wie sich das epische Open-World-Abenteuer technisch auf Handhelds und Konsole behauptet.
Während die PS5-Version mit nativer 4K-Auflösung, höheren Details und stabilen 60 FPS glänzt, liefert das ROG Ally X beeindruckende Ergebnisse und auch das Steam Deck kann gute Resultate liefern.
Auch interessant:
- ROG Xbox Ally X: Handheld-Gaming im Test
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Marvel’s Spider-Man 2 auf der PlayStation 5
- ROG Xbox Ally X: Grafikvergleich mit Steam Deck, PlayStation 5, The Last of Us Part 1 und Cyberpunk 2077
- ROG Xbox Ally X: Unboxing-Galerie zum Handheld
- ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld
ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei MediaMarkt bestellen
- ROG XBOX ALLY X (schwarz) für 899,- Euro bei Saturn bestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei MediaMarkt bestellen
- ROG XBOX ALLY (weiß) für 599,- Euro bei Saturn bestellen
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Für 900€ ok, mehr aber auch nicht.
lol, was ist das wieder für ein bescheuerter Vergleich?
Bei Minute 3:00
– 27FPS beim Steam Deck
– 35FPS beim Ally X mit Frame Generation
Wer zum Geier schaltet FG bei 20FPS an?
Und dann noch FSR von einer Auflösung von 540p ab.
Die Frametime-Spikes sehen dank FG auch furchtbar aus. Auf dem Steam Deck im Vergleich ja fast schon gerade.
Das Ghosting bei den Flügel verdankt man FSR Performance.
„FSR 3 Frame Generation runs best when interpolating from a minimum of 60 fps pre-interpolation…Sub 30fps frame rate pre-interpolation should be absolutely avoided. -> wenn man das missachtet, dann kommt halt nur Müll heraus.
900 Flocken für so einen Brechreiz. Läuft.
Viele feiern 40FPS inklusive Frame Generation.
Und dann wird noch die PS5 im Performance Modus gezeigt und nicht im Quality Modus
Vor allem, 900€, kein Netzteil. N Papp-„Stand“, keine native Xbox Bibliothek. Das Video von den rbtv ist da sehr witzig. Alle Fragen sich, wieso das nun ne Xbox sein soll. 😅🤫
Weil eben alles eine Xbox ist 😜
😉
Horizon Forbidden West sowie alle anderen Playstation-Spiele sind auf der Xbox.
Finde ich gut.
Kannst du uns den Link zum Xbox-Store zeigen, wo ich die ganzen Playstation Spiele für die Xbox kaufen kann? Wäre echt super, ich hab die im Store noch nicht gefunden.
Leute,
DrFreak und Faktencheck wollen euch unbedingt wissen lassen, dass sie den Xbox-Handheld mit all den PlayStation-Spielen nicht mögen.
Sie hören nicht auf, das unter jedem Artikel über den Xbox-Handheld zu kommentieren – allein die beiden haben inzwischen über 100 Kommentare zum Handheld geschrieben.
Das heißt: Xbox macht alles richtig 😊
Genießt eure PlayStation-Spiele auf dem Xbox-Handheld.
Der Xbox Handheld wurde eingestellt von Microsoft.
1. Die PS-Spiele sind die ganz normalen Steam-Versionen.
2. Es ist ein Windows Handheld, nix anderes.
3. Das Ding ist von ASUS und nicht Microsoft.
Denke ich mir auch oft. Da hat wohl Microsoft alles richtig gemacht wenn einige nichts anderes zu tun haben als die Xbox ständig in jedem Punkt schlechtzureden und positives pausenlos revidieren müssen. Das ist jetzt auch allgemein gemeint. Da gibt es halt bestimmte User deren einzige Lebensaufgabe das ist.