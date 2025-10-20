ROG Xbox Ally X: Horizon: Forbidden West Grafikvergleich mit Steam Deck und PS5

Ein neues Vergleichsvideo zeigt, wie sich Horizon: Forbidden West auf verschiedenen Plattformen schlägt – der ROG Ally X, dem Steam Deck und der PlayStation 5. Dabei werden Auflösung, Bildrate, Texturqualität und Effekte direkt gegenübergestellt, um zu zeigen, wie sich das epische Open-World-Abenteuer technisch auf Handhelds und Konsole behauptet.

Während die PS5-Version mit nativer 4K-Auflösung, höheren Details und stabilen 60 FPS glänzt, liefert das ROG Ally X beeindruckende Ergebnisse und auch das Steam Deck kann gute Resultate liefern.

Auch interessant:

