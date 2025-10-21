ROG Xbox Ally X: Keeper im Grafikvergleich mit Xbox Series X|S

Schaut euch einen Grafikvergleich von Keeper auf ROG Xbox Ally und Xbox Series X|S an.

Was leistet der ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft? Immer mehr Vergleiche zwischen dem Handheld und Xbox Series X|S tauchen auf.

Auf dem Handheld von ASUS wandelt der Leuchtturm in 1080p bei 30fps. Mit 1440p/30fps auf Xbox Series S und 2160p/30fps liegen die Auflösungen auf den Xbox-Konsolen natürlich höher.

Wie im Verlauf des Videos zu sehen ist, fehlen Keeper auf dem Handheld einige Effekte, wie man etwa beim fehlenden pinkfarbenen Rauch oder der Beleuchtung erkennen kann.

Bei der Framerate bleiben Xbox Series X und Xbox Series S bei stabilen 30fps. Auch auf der ROG Ally X können diese zunächst gehalten werden und wandern im Außenbereich auch mal Richtung 40fps. Je weiter im Video eine Höhle erkundet wird, umso weiter fallen sie dann bis unter die Grenze von 30fps.

Schaut euch das Video für weitere Vergleiche bei Schatten, Texturen und mehr an.