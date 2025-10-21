ROG Xbox Ally X: Keeper im Grafikvergleich mit Xbox Series X|S

Was leistet der ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft? Immer mehr Vergleiche zwischen dem Handheld und Xbox Series X|S tauchen auf.
Auf dem Handheld von ASUS wandelt der Leuchtturm in 1080p bei 30fps. Mit 1440p/30fps auf Xbox Series S und 2160p/30fps liegen die Auflösungen auf den Xbox-Konsolen natürlich höher.
Wie im Verlauf des Videos zu sehen ist, fehlen Keeper auf dem Handheld einige Effekte, wie man etwa beim fehlenden pinkfarbenen Rauch oder der Beleuchtung erkennen kann.
Bei der Framerate bleiben Xbox Series X und Xbox Series S bei stabilen 30fps. Auch auf der ROG Ally X können diese zunächst gehalten werden und wandern im Außenbereich auch mal Richtung 40fps. Je weiter im Video eine Höhle erkundet wird, umso weiter fallen sie dann bis unter die Grenze von 30fps.
Schaut euch das Video für weitere Vergleiche bei Schatten, Texturen und mehr an.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf allen MS Plattformen ein wunderschöner Titel.
War eine Freude es durchzuzocken. 😁
Wie lange ging das Spiel ungefähr?
nur ca. 7 – 8 Std.
Und dafür 900€… nee dann lieber stationäre Konsole !
Ach, bist du der, der im Zug neidisch auf das Xbox Ally X unserer Sitznachbarn geschaut hat, weil er noch sooo lange warten musste, bis er zu Hause an seiner stationären Konsole randurfte? 😉
Zug fahren hauptsächlich Assis, welche sich dieses Stück überteuerte Hardware überhaupt nicht leisten können😁
Ich nehme also an, dass du täglich Zug fährst?
Nö, das letzte mal mit 16 zur Abschlussfahrt nach Holland.
Ich fahre nur Auto🙃
Öpnv ist für den Pöbel.
Haha, der war gut 😂
Da muss ich sagen gefällt mir die Version auf dem Xbox Ally X nicht so gut, bin mit meiner Series X Version sehr zufrieden, einfach optisch eine Augenweide.
Schade das ich es mir nicht ansehen kann. Möchte mich nicht spoilern lassen🤣🤣🤣
Sieht auf dem Handheld wegen dem schlechteren Global Illumination echt deutlich schlechter aus.
Da sieht man auch wieder das Screen Tearing weil die FPS unterhalb der FPS Range ist.
Würde nicht passieren hätte man die FPS auf 30 fixiert (und natürlich die Details für durchgehend 30 dementsprechend gesenkt)