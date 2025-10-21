ROG Xbox Ally X: Keeper im Grafikvergleich mit Xbox Series X|S

Schaut euch einen Grafikvergleich von Keeper auf ROG Xbox Ally und Xbox Series X|S an.

Was leistet der ROG Xbox Ally X von ASUS und Microsoft? Immer mehr Vergleiche zwischen dem Handheld und Xbox Series X|S tauchen auf.

Auf dem Handheld von ASUS wandelt der Leuchtturm in 1080p bei 30fps. Mit 1440p/30fps auf Xbox Series S und 2160p/30fps liegen die Auflösungen auf den Xbox-Konsolen natürlich höher.

Wie im Verlauf des Videos zu sehen ist, fehlen Keeper auf dem Handheld einige Effekte, wie man etwa beim fehlenden pinkfarbenen Rauch oder der Beleuchtung erkennen kann.

Bei der Framerate bleiben Xbox Series X und Xbox Series S bei stabilen 30fps. Auch auf der ROG Ally X können diese zunächst gehalten werden und wandern im Außenbereich auch mal Richtung 40fps. Je weiter im Video eine Höhle erkundet wird, umso weiter fallen sie dann bis unter die Grenze von 30fps.

Schaut euch das Video für weitere Vergleiche bei Schatten, Texturen und mehr an.

  3. Katanameister 225920 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.10.2025 - 17:36 Uhr

    Da muss ich sagen gefällt mir die Version auf dem Xbox Ally X nicht so gut, bin mit meiner Series X Version sehr zufrieden, einfach optisch eine Augenweide.

    0
  4. Robilein 1169030 XP Xboxdynasty Legend Gold | 21.10.2025 - 17:39 Uhr

    Schade das ich es mir nicht ansehen kann. Möchte mich nicht spoilern lassen🤣🤣🤣

    0
  5. DrFreaK666 162420 XP First Star Bronze | 21.10.2025 - 17:43 Uhr

    Sieht auf dem Handheld wegen dem schlechteren Global Illumination echt deutlich schlechter aus.

    2
    • CodeX 35905 XP Bobby Car Raser | 21.10.2025 - 18:00 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Da sieht man auch wieder das Screen Tearing weil die FPS unterhalb der FPS Range ist.

      1
      • DrFreaK666 162420 XP First Star Bronze | 21.10.2025 - 18:11 Uhr
        Antwort auf CodeX

        Würde nicht passieren hätte man die FPS auf 30 fixiert (und natürlich die Details für durchgehend 30 dementsprechend gesenkt)

        1

