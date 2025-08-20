ROG Xbox Ally X: Kurze exklusive Einblicke von der Gamescom

Wir liefern euch heute exklusive Einblicke von der Gamescom 2025 und zeigen euch das ROG Xbox Ally X.

Heute, während der Xbox-Übertragung auf der gamescom 2025, hat Xbox bekannt gegeben, dass die ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X am 16. Oktober auf den Markt kommen werden – gerade rechtzeitig für die Feiertage. Ein offizieller Preis wurde jedoch nicht genannt.

Die Handhelds wurden Anfang des Jahres auf dem Xbox Games Showcase erstmals vorgestellt und läuten eine neue Ära des Handheld-Gamings ein, in der ihr ganz einfach von überall auf eure Lieblingsspiele von Xbox, Battle.net und anderen führenden PC-Storefronts zugreifen könnt.

In drei kurzen Videos zeigen wir euch heute das ROG Xbox Ally X und wie gut es einfach in den Händen liegt:

Während der Ladezeiten könnt ihr ganz einfach durch Task-Manager durch die einzelnen Stores und Einstellungen switchen.

Zusätzlich zu den Produkten hat Xbox das Handheld-Kompatibilitätsprogramm angekündigt – eine neue Xbox-Initiative, mit der mehr Titel auf euren unterstützten Handhelds spielbar werden sollen.

Bei der Veröffentlichung könnt ihr die Handheld-Kompatibilität direkt in eurer Spielebibliothek sehen, indem ihr nach den Badges „Handheld-optimiert“ oder „Größtenteils kompatibel“ sucht.

Durch die Zusammenarbeit mit Spielestudios, um Tausende von Spielen auf Handheld-Kompatibilität zu testen, zu optimieren und zu überprüfen, könnt ihr ohne oder mit nur geringfügigen Anpassungen direkt in die Spiele einsteigen. Die Spiele werden außerdem mit einer Windows-Leistungsanzeige versehen, die die erwartete Leistung auf dem unterstützten Gerät anzeigt.