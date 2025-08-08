ROG Xbox Ally X: Leak verrät Release-Termin im Oktober

Laut einem neuen Leak erscheint das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X am 16. Oktober 2025. Die Preise liegen angeblich bei 599,- € für das Xbox Ally und 899,- € für das Top-Modell Xbox Ally X.
Noch gibt es jedoch keine offiziellen Angaben. Allem Anschein nach wird der Release-Termin auf der Gamescom 2025 angekündigt und kurz darauf auch die Vorbestellung freigegeben.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die erste Xbox Konsole auf dem Steam und somit alle PlayStation-Spiele laufen.
Info: Spiele für Steam kann man sehr günstig online beim Keyseller kaufen.
Somit kann man für paar Euros God of War, Spiderman und Last of Us auf der Xbox spielen 😊
PSler haben deutlich mehr gezahlt. Mehrmals 😅
Der Handheld ist nicht wirklich eine Xbox Konsole, sondern nur ein Windows Handheld, da es keine Xbox Konsolen Spiele abspielen kann.
Genau so ist es
In der XBOX App gibts täglich 10 Reward Points fürs Spielen an der Konsole und 20 am PC.
Demnach ist´s beim Ally 20???
Müsste 🙂
Werd mir das neue erstmal nicht holen , warte bei meinem ROG Ally X aufs Update auf das neue OS Asus Geräte bekommen dieses Jahr und Lenovo , MSI und co nächstes Jahr das OS vom neuen Ally wurde ja schon bestätigt netter Move .
Über die Cloud kann man die Konsolenspiele spielen, und somit die vollen 30 Reward-Point abstauben.
Dont Feed the Troll
Das Gerät ist auch nicht wirklich von MS , ans ich nur ein ROG Ally mit Xbox Lizenz .
Es hat einen xbox button, also muss es eine xbox sein…. oder so ^^
Ich werde mir das Ding auf der Gamescom anschauen. Momentan nutze ich das Logitech G Cloud für xcloud und remote play.
Wenn es Xbox Konsolen Spiele abspielen könnte, dann ja, so ist es aber leider nur ein Windows Handheld in Xbox Verkleidung 🤷🏻♂️
Und ich nutze den ROG Ally so schon nen Jahr lang … also ist es nicht der erste xD
das Ally X wird in den Bestand wandern, alleine wegen Steam .. dann kann ich das mal wieder aktivieren …. gibt genug Titel, die ich gerne mal zocken wollte und auf der Xbox nicht vorhanden sind und Gamer-PC hab ich vor Jahren abgeschafft … und das geilste. kostet mich nix … nur wohl alle Rewards 🙂
Also 899€ ist viel aber die Rog Ally ist so ein Gamechanger.
Also ich hab mir die Z1 Extreme damals für ca. 630€ im Sale kaufen können und das Teil hat sich für mich echt gelohnt.
Das Z2 ist vielleicht 10% schneller. Gibt schon einige Vergleiche im Netz
Ach das ist ja echt wenig. Cool, dann muss ich mir über ein Update keine Gedanken machen.
Mit den tech Specs hatte ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
Aber generell 899€ ist ein stolzer Preis 😬
Ich verstehe ja das Konzept hinter dem Ally immer noch nicht, wenn ich einfach einen Razer Kishi an mein Handy machen kann. Der ist günstiger und ich kann auch xbox cload gaming verwenden 🤔
Das Ally X spielt Spiele nativ ab.
Du wirst auch nur einen Bruchteil der Games auf Xbox cloud finden
Es ist ein Mini PC auf dem du alles machen kannst wie auf einem normalen PC, surfen, Outlook, steam, xbox gp ultimate.
899,- will ich nicht ausgeben aber wenn die ersten Testberichte zum XBOX Ally gut sind schlag ich für 599,- zu.
Das auf sämtlichen Ally Bildern immer HollowKnight Silk Song zu sehen ist macht mich wahnsinnig XD ich will das Game endlich haben.
Das Ally wird so schnell sein wie das Steam Deck.
Nope. Das also Ally Z1 extreme war schon schneller als das Steamdeck, außer du sprichst vom Steamdeck 2
Das Z2 ohne Extreme ist 1:1 das Steam Deck SoC.
„AMD hat zwei neue Modelle der Ryzen-Z2-Serie vorgestellt. Der AMD Ryzen AI Z2 Extreme ist das neue Topmodell… Das zweite neue SoC ist ein alter Bekannter, denn den AMD Ryzen Z2 A sahen wir bereits im Jahr 2023 unter dem Codenamen Van Gogh im Steamdeck.“
Und dennoch liefen die Spiele nativ deutlich besser.
Was willst du mir mit diesen wenigen Worten eigentlich sagen?
ich nehm an Games wie das neue HollowKnight, Mandragoria und ähnliche 2D Plattformer werden auf dem Ally performant laufen da keine mega Hardwarevoraussetzungen gegeben sind?
Schon. Dann kannst auch die Watt-Zahl verringern, was in einer längeren Akkulaufzeit resultiert
Ich würde das X empfehlen das für 599 ist ca auf dem Stand des Steam Deck 2021 , und die Impulse Trigger gibt es auch nur beim X .
Das das Ding gut wird allgemein steht außerfrage , die Allys sind alle samt gut nur leider haben sie 2 Schwachstellen übernommen das kleine Display und den selben Akku wieder wie im alten Ally X.
Für den Preis würde ich empfehlen, keines der beiden Geräte zu kaufen. 👀
Der 599€ reicht aus. Hab den normalen ally, das passt. Der Aufpreis ist es nicht wert. Außerdem musst du dir die Frage stellen, was du drauf zocken willst. Ich spiele drauf kein Content sondern bspw star dew vslley , genshin impact und co.
Und die laufen mehr als super. Sich ein zzz läuft mega gut.
Außerdem hat der as lly die doppelte Auflösung eines Stream Deck und super mehr Programme.
Mir ist 900 einfach zu viel aktuell, obwohl es sicher ein richtig geiles Teil sein wird.
Dem stimme ich zu, leider viel zu teuer.
Werde auch erstmal passen, bei solchen Preisen kann ich auch auf die stationäre Konsole warten.
lässt sich die Ally nicht auch wie die Switch an einen TV/Monitor anschließen?
Ja das geht mit einer Dockingstation oder nur mit Kabel direkt am Fernseher meine ich.
Äpfel und Birnen?
Wenn man ein Handheld will, dann bringt eine stationäre Version wenig
Ich bin weiterhin interessiert mit dem Ally meine ersten Schritte im Bereich PC Gaming Handheld zu machen.
Meine endgültige Entscheidung mache ich aber davon abhängig, wie es sich in meinen Händen anfühlt.
Hoffentlich kann ich diese Chance auf der Gamescom nutzen.
Wenn ich auf meine gesamte Bibliothek von Xbox zugreifen könnte, dann würde ich wohl überlegen. Glaub aber gelesen zu haben dass das nicht so ist. 899€ ist auf jedenfall ne Hausnummer. Für die next Gen wäre ich definitiv bereit soviel auszugeben oder auch noch mehr. Der Handheld soll halt eigentlich nur ergänzen, da ist das schon krass für mich.