ROG Xbox Ally X: Leak verrät Release-Termin im Oktober

Laut einem neuen Leak erscheint das ROG Xbox Ally und das ROG Xbox Ally X am 16. Oktober 2025. Die Preise liegen angeblich bei 599,- € für das Xbox Ally und 899,- € für das Top-Modell Xbox Ally X.

Noch gibt es jedoch keine offiziellen Angaben. Allem Anschein nach wird der Release-Termin auf der Gamescom 2025 angekündigt und kurz darauf auch die Vorbestellung freigegeben.