ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld

Morgen wird der ROG Xbox Ally X weltweit im Handel eingeführt. Der Xbox-Handheld ist ein leistungsstarker Gaming-Handheld, der Xbox-Features mit der Flexibilität eines Windows-PCs kombiniert und speziell für anspruchsvolle Spiele unterwegs entwickelt wurde.
Ob sich der tragbare Gaming-PC von ASUS lohnt, darüber gibt es jetzt erste Testberichte.
XboxDynasty hat das Gerät ebenfalls getestet. Unseren Testbericht könnt ihr hier nachlesen.
Der Medaillenspiegel zeigt euch, wie die ersten Wertungen der Fachpresse ausgefallen sind.
ROG Xbox Ally X – Medaillenspiegel
- XboxDynasty 9/10
- IGN USA 9/10
- PureXbox 9/10
- COG Connected 89/100
- PCGamesN 8/10
- XboxEra 7/10
Wertungen 5/5
- Windows Central 4,5/5
- PCMag 4/5
- VGC 4/5
