ROG Xbox Ally X: Medaillenspiegel: Bewertungen der Fachpresse zum Handheld

40 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Image: ASUS

Die Fachpresse hat den ROG Xbox Ally X in die Finger bekommen und erste Wertungen ausgesprochen.

Morgen wird der ROG Xbox Ally X weltweit im Handel eingeführt. Der Xbox-Handheld ist ein leistungsstarker Gaming-Handheld, der Xbox-Features mit der Flexibilität eines Windows-PCs kombiniert und speziell für anspruchsvolle Spiele unterwegs entwickelt wurde.

Ob sich der tragbare Gaming-PC von ASUS lohnt, darüber gibt es jetzt erste Testberichte.

XboxDynasty hat das Gerät ebenfalls getestet. Unseren Testbericht könnt ihr hier nachlesen.

Der Medaillenspiegel zeigt euch, wie die ersten Wertungen der Fachpresse ausgefallen sind.

ROG Xbox Ally X – Medaillenspiegel

  • XboxDynasty 9/10
  • IGN USA 9/10
  • PureXbox 9/10
  • COG Connected 89/100
  • PCGamesN 8/10
  • XboxEra 7/10

Wertungen 5/5

  • Windows Central 4,5/5
  • PCMag 4/5
  • VGC 4/5

ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X bestellen

40 Kommentare Added

  6. BLACK 8z 100690 XP Profi User | 15.10.2025 - 22:50 Uhr

    Ach wie gut dass mich das Preis-Leistungsverhältnis bei den Handhelds mal so gar nicht abholen kann.

    0
  7. Nibelungen86 278500 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.10.2025 - 00:16 Uhr

    Ich habe die Vergleichvideos mit der Switch 2 gesehen, die Spiele sehen auf der Switch 2 besser aus und haben mehr FPS für die Hälfte des Preises …
    Nintendo hat mit der Switch 2 ein Meisterwerk vollbracht.

    0

