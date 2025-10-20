ROG Xbox Ally X: Microsoft arbeitet an neuer Xbox-Emulation – Gerücht

Jez Corden (Windows Central) hat in einem neuen Bericht bzw. Social-Media-Post angedeutet, dass Microsoft angeblich an einem offiziellen Xbox-Emulator für Windows-PCs arbeitet, der es ermöglichen könnte, alle Xbox-Spiele – etwa auch Xbox-360-Titel – auf Windows-Systemen auszuführen.

„Ich habe gehört, dass an einem Emulator gearbeitet wird, der zumindest einige echte Xbox-Spiele auf Windows-PCs laufen lässt – ähnlich wie der Xbox-360-Backwards-Compatibility-Emulator, der nur einen Teil der Spiele unterstützt.“

Er betont, dass es sich dabei noch nicht um bestätigte Informationen handelt, sondern um Gerüchte, die sich erst 2026 oder später bewahrheiten könnten.

Jez meint, dass dieses Projekt möglicherweise mit Geräten wie dem ROG Xbox Ally zusammenhängt – Microsofts neuer Handheld-Offensive im PC/Xbox-Ökosystem. Viele Kritiker hatten argumentiert, dass der Ally „keine echte Xbox“ sei, weil er keine nativen Xbox-Spiele ausführt. Sollte der Emulator tatsächlich erscheinen, würde sich das ändern, da Spieler dann direkt auf Windows-basierten Geräten echte Xbox-Titel starten könnten – und nicht nur die Xbox Play Anywhere-Spiele.

Allerdings wäre die Umsetzung lizenzrechtlich komplex, da Microsoft für jeden Titel die Zustimmung der jeweiligen Publisher oder Entwickler einholen müsste. So könnten jedoch auch Nicht-Play-Anywhere-Spiele laufen!