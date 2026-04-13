ROG Xbox Ally X: Microsoft testet neuen virtuellen Maus-Cursor für Windows-Gaming

Ein neues Gamepad-Cursor-Feature soll die Bedienung von Xbox-Handhelds unter Windows 11 deutlich flexibler machen.

Microsoft testet derzeit eine neue Steuerungsfunktion für Windows-basierte Handhelds im Xbox-Modus. Der sogenannte Gamepad-Cursor ermöglicht es, den linken Analogstick in eine virtuelle Maus umzuwandeln und so eine präzisere Navigation innerhalb von Apps und Menüs zu bieten.

Besonders relevant ist die Neuerung für Geräte wie das ASUS ROG Ally X, auf denen der Xbox-Modus von Windows 11 genutzt wird. Die Funktion ist direkt über die Xbox Game Bar aktivierbar und soll ohne zusätzliche Software wie Armory Crate auskommen.

Nach der Aktivierung übernimmt der linke Stick die Bewegung eines Mauszeigers, während der rechte Stick zum Scrollen verwendet wird. Bestätigt wird eine Auswahl anschließend über die A-Taste des Controllers. Dadurch sollen auch Anwendungen besser bedienbar werden, die nicht für klassische Controller-Steuerung optimiert sind.

Der neue Cursor ist vor allem für Situationen gedacht, in denen Nutzer sich durch Login-Fenster, Launcher oder Desktop-Anwendungen bewegen müssen, die bislang nur eingeschränkt mit Gamepad bedienbar waren. Damit soll die Bedienung zwischen Gaming und Windows-Oberfläche nahtloser werden.

Aktuell befindet sich die Funktion in der Testphase und wird über das Xbox Insider Program an ausgewählte Nutzer verteilt. Eine breitere Veröffentlichung für alle Windows-11-Geräte ist laut Microsoft geplant, ein genauer Zeitpunkt steht jedoch noch aus.