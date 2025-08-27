ROG Xbox Ally X: Microsofts Handheld zeigt Stärken & Schwächen

Xbox Ally auf der Gamescom 2025: Microsofts Handheld zeigt Stärken – und Schwächen! Erste Eindrücke vom Xbox Ally: Beeindruckende Ergonomie, starke Leistung – aber noch offene Fragen zur Software und Kompatibilität.

Auf der Gamescom 2025 präsentierte Microsoft gemeinsam mit ASUS erstmals den Xbox Ally und den leistungsstärkeren Xbox Ally X. Besucher konnten beide Handhelds am ROG-Stand in Halle 8 ausprobieren.

Der Xbox Ally richtet sich an mobile Gamer und bietet eine neue Benutzeroberfläche mit Steam-Store-Support sowie Zugriff auf Xbox-, Battle.net- und andere PC-Plattformen. Die Hardware überzeugte durch ein ergonomisches Design, hochwertige Verarbeitung und starke Performance. Besonders positiv fiel die intuitive Steuerung mit klassischen Xbox-Buttons auf, die eine native Windows-Erfahrung ermöglichen soll.

Der Xbox Ally X ist mit einem AMD Ryzen AI Z2 Extreme ausgestattet, verfügt über 24 GB LPDDR5X RAM, eine 1 TB SSD und einen 80-Wh-Akku. In ersten Tests lief ein anspruchsvoller Titel wie Hogwarts Legacy flüssig und ohne Überhitzung, selbst unter Messebedingungen.

Die integrierten Lautsprecher lieferten klaren und kräftigen Sound, und die analogen Trigger sowie die griffige Oberfläche sorgten für ein konsolenähnliches Spielgefühl. Kritik gab es am Steuerkreuz, das als unpräzise empfunden wurde.

Trotz der positiven Hardware-Eindrücke bleiben Fragen offen. Es gibt bislang keine offiziellen Angaben zum Preis oder zur tatsächlichen Akkulaufzeit. Zudem besteht Unsicherheit hinsichtlich der Softwareoptimierung und der Kompatibilität mit bestehenden Spielen. Microsoft kündigte ein Handheld-Kompatibilitätsprogramm an, das Spiele mit entsprechenden Badges kennzeichnen soll.

Weitere Eindrücke gibt es im folgenden Video von WindowsCentral:

Der Launch des Xbox Ally und Xbox Ally X ist für den 16. Oktober 2025 geplant.