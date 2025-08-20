ROG Xbox Ally X: Mobile Gaming neu definiert – UPDATE

Mit dem ROG Xbox Ally und dem erweiterten Modell ROG Xbox Ally X bieten ASUS und Xbox zwei mobile Gaming-Geräte, die euch den Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek ermöglichen.

Beide Modelle unterstützen native PC-Spiele sowie Cloud-Streaming und Remote-Play von Xbox Series X|S-Konsolen. Die Geräte sind darauf ausgelegt, euch ein flüssiges Spielerlebnis mit Bildraten zwischen 30 und 60 fps zu bieten. Die integrierte VRR-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Darstellung ohne Bildruckeln.

Über die ASUS Armoury Crate könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen, darunter die Optimierung der Akkulaufzeit und die individuelle Tastenbelegung. Die Benutzeroberfläche wurde so gestaltet, dass Spieleinformationen wie Leistung und Kompatibilität leicht verständlich sind. Zusätzlich gewährleisten Kompatibilitätstests eine korrekte Skalierung von Texten und Menüs auf den jeweiligen Displays.

Ihr könnt Spiele aus verschiedenen PC-Stores wie Steam, Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft, GOG und EA herunterladen und direkt auf dem Gerät spielen. Die einheitliche Spielebibliothek ermöglicht euch einen schnellen Zugriff auf zuletzt gespielte und installierte Titel.

Konsolenspiele lassen sich über Xbox Cloud Gaming oder Remote-Play streamen, sofern eine Internetverbindung und ein Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement vorhanden sind.

Der ROG Xbox Ally ist mit einem AMD Ryzen Z2 A Prozessor, 16 GB Arbeitsspeicher, 516 GB Speicher und einem 60-Wh-Akku ausgestattet.

Das Modell ROG Xbox Ally X bietet darüber hinaus einen AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor, 24 GB Arbeitsspeicher, 1 TB Speicher und einen 80-Wh-Akku. Die Impulse-Trigger des Ally X ermöglichen eine differenzierte haptische Rückmeldung für ein intensiveres Spielerlebnis. Beide Geräte unterstützen das Spielen ausgewählter Titel offline, wobei Einschränkungen je nach Plattform und Spieltyp bestehen können. Weitere Informationen zur Kompatibilität und zum Spielekatalog findet ihr auf den offiziellen Xbox-Webseiten.

UPDATE: Release ist der 16.10.25.

Technische Daten im Vergleich via Xbox.com: