ROG Xbox Ally X: Neue Funktionen und KI-Features angekündigt

2 Autor: , in News / ROG Xbox Ally X
Übersicht
Image: ASUS / ROG Xbox Ally X

Xbox bringt energieoptimierte Spielprofile, verbesserte Docking-Funktionen und KI-gestützte Features für ROG Xbox Ally X – erste Neuerungen starten in den kommenden Wochen.

Der ROG Xbox Ally X feierte gestern zusammen mit dem ROG Xbox Ally seine Markteinführung. ASUS und Xbox vereinen mit dem neuen Handheld Windows- und Xbox-Gaming.

Doch wie geht es weiter und welche Verbesserungen könnt ihr als neue Besitzer in Zukunft erwarten?

Xbox verspricht, auch basierend auf dem Feedback der Kunden, in den kommenden Monaten stetige Optimierungen in den Bereichen Leistung, Akkulaufzeit, Kompatibilität und neuen Funktionen.

Schon in Kürze können Xbox Ally-Spieler eine Vorschau auf die neuen „Default Game Profiles“ erhalten – eine Funktion, die Bildrate und Energieverbrauch bei ausgewählten Spielen optimal ausbalanciert, um ein flüssiges und gleichzeitig akkusparendes Spielerlebnis zu ermöglichen.

Anfang nächsten Jahres folgen weitere Verbesserungen für das Andocken beider Xbox Ally-Modelle, KI-gestützte Features wie „Automatic Super Resolution“ (Auto SR) sowie Highlight-Clips und vieles mehr.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu ROG Xbox Ally X

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. The Hills have Shice 183845 XP Battle Rifle Elite | 17.10.2025 - 12:34 Uhr

    Bin gespannt was das dann noch zusätzlich bringt. Die Optik der Spiele ist ja bereits beinahe auf current gen Niveau mit den aktuellen Konsolen.
    Setzt definitiv neue Maßstäbe im handheld Gaming Bereich.

    0
  2. Katanameister 222200 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 17.10.2025 - 12:41 Uhr

    Diese KI Technologie soll ja anscheinend auch bei der nächsten Konsolengeneration überall zum Einsatz kommen.

    0

Hinterlasse eine Antwort