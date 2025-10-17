ROG Xbox Ally X: Neue Funktionen und KI-Features angekündigt

Xbox bringt energieoptimierte Spielprofile, verbesserte Docking-Funktionen und KI-gestützte Features für ROG Xbox Ally X – erste Neuerungen starten in den kommenden Wochen.

Der ROG Xbox Ally X feierte gestern zusammen mit dem ROG Xbox Ally seine Markteinführung. ASUS und Xbox vereinen mit dem neuen Handheld Windows- und Xbox-Gaming.

Doch wie geht es weiter und welche Verbesserungen könnt ihr als neue Besitzer in Zukunft erwarten?

Xbox verspricht, auch basierend auf dem Feedback der Kunden, in den kommenden Monaten stetige Optimierungen in den Bereichen Leistung, Akkulaufzeit, Kompatibilität und neuen Funktionen.

Schon in Kürze können Xbox Ally-Spieler eine Vorschau auf die neuen „Default Game Profiles“ erhalten – eine Funktion, die Bildrate und Energieverbrauch bei ausgewählten Spielen optimal ausbalanciert, um ein flüssiges und gleichzeitig akkusparendes Spielerlebnis zu ermöglichen.

Anfang nächsten Jahres folgen weitere Verbesserungen für das Andocken beider Xbox Ally-Modelle, KI-gestützte Features wie „Automatic Super Resolution“ (Auto SR) sowie Highlight-Clips und vieles mehr.