ROG Xbox Ally X: Neuer Xbox-Modus auf alten Handhelds schon nutzbar

Schon jetzt und auf alten Handhelds nutzbar ist der Xbox-Modus, der für den ROG Xbox Ally X gedacht ist.

Der Xbox-Vollbildmodus für Windows kann schon jetzt aktiviert werden. Möglich macht es das jüngste Update 25H2 für Windows 11.

Eigentlich für die neuen Xbox ROG Ally-Geräte gedacht, funktioniert es auch ohne neue Hardware.

Der Xbox-Vollbildmodus kann auch auf Claw-Geräte von MSI und die originale ROG Ally-Reihe von Asus genutzt werden. Tom Warren von The Verge zeigt, wie es auf dem alten ROG Ally läuft, bei dem die Asus-Software zugunsten der Xbox-Software igoniert wird, wie Warren berichtet.

Microsoft’s new Xbox mode on Windows has leaked for any handheld. Windows enthusiasts have found a way to get the new Xbox full-screen experience running on Windows 11. Guide here: https://t.co/KvXqjQMr6A pic.twitter.com/w7iEbAtLAP — Tom Warren (@tomwarren) September 17, 2025

Rund 2 GB Speicher sollen mit dieser Funktion eingespart werden, denn es wird nicht die vollständige Desktop-Version von Windows geladen. So wird die Explorer-Shell nicht geladen und andere Dinge unterdrückt.

Auf Reddit wurde indes eine Anleitung veröffentlicht, wie man den Modus auf seinem Handheld aktiviert. Die Nutzung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr.

Danke an Darth Cooky für den Newstipp.