ROG Xbox Ally X: Neuer Xbox-Modus auf alten Handhelds schon nutzbar

Der Xbox-Vollbildmodus für Windows kann schon jetzt aktiviert werden. Möglich macht es das jüngste Update 25H2 für Windows 11.
Eigentlich für die neuen Xbox ROG Ally-Geräte gedacht, funktioniert es auch ohne neue Hardware.
Der Xbox-Vollbildmodus kann auch auf Claw-Geräte von MSI und die originale ROG Ally-Reihe von Asus genutzt werden. Tom Warren von The Verge zeigt, wie es auf dem alten ROG Ally läuft, bei dem die Asus-Software zugunsten der Xbox-Software igoniert wird, wie Warren berichtet.
Microsoft’s new Xbox mode on Windows has leaked for any handheld. Windows enthusiasts have found a way to get the new Xbox full-screen experience running on Windows 11. Guide here: https://t.co/KvXqjQMr6A pic.twitter.com/w7iEbAtLAP
— Tom Warren (@tomwarren) September 17, 2025
Rund 2 GB Speicher sollen mit dieser Funktion eingespart werden, denn es wird nicht die vollständige Desktop-Version von Windows geladen. So wird die Explorer-Shell nicht geladen und andere Dinge unterdrückt.
Auf Reddit wurde indes eine Anleitung veröffentlicht, wie man den Modus auf seinem Handheld aktiviert. Die Nutzung erfolgt natürlich auf eigene Gefahr.
Danke an Darth Cooky für den Newstipp.
Wozu braucht man dann die Xbox-Version des Ally? Ich dachte, das wäre hauptsächlich eine Software-Angelegenheit Richtung Xbox-Software/Spiele auf dem Ally.
Geräte verkaufen. War ja nur ne Frage der Zeit bis irgendwer nen Port macht.
Genau das glaube ich anhand der Strategie nicht. Der Geräteverkauf wäre ein reiner Selbstzweck. Das, was viele hier als Verwässerung der Marke wahrnehmen ist für meine Begriffe eine Stärkung der Einfallstore für Xbox. Und zwar die Plattform als solche. Das Xbox Ally vertritt durch das Branding und den Formfaktor das Gefühl zwar stärker, aber es geht wohl genau darum, dass man es nicht zwingend „braucht“ um an Xbox teilzuhaben, es aber eine weitere Option dafür ist. Daher wird es MS sogar sehr recht sein, wenn die alten Ally und andere Windows Geräte auch mit der Software laufen. Und wenn man dann noch das Gefühl dabei bekommt, dass man MS ausgetrickst hat… Umso besser. Warum sollte es MS schaden, wenn du ihre Software überall installierst?
Für MS nur ein Gewinn umso mehr Displays umso mehr wird ihr Ökosystem gekauft bzw Abos abgeschlossen. Aber bin auch am umdenken um ich mir dann nicht ein anderes Gerät kaufe. Muss ich mir mal überlegen. Aber beim Xbox Ökosystem zu 💯 Prozent
Ich find es immer geil, wenn mir einer Türen aufmacht, ohne mich durchschubsen zu wollen. Erst recht mag ich keine Türen, die dann noch hinter mir ins Schloss fallen.
Es geht voran. 🙂
Freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn es offizielle Infos zur neuen Hardware geben wird, die Vorbereitungen laufen ja auf Hochtouren.
„und andere Dinge unterdrückt“
Schon bitter genug, dass es Dinge im OS gibt, die überhaupt unterdrückt werden müssen.
Das Update hat auf meinem Rechner Steam nicht erkannt. So ausgereift ist es also nicht
ENDLICH ein paar Lebenszweichen vom ROG Xbox Ally X… ich will es JETZT vorbestellen! 😀