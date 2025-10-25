ROG Xbox Ally X: Schnell ausverkauft dank geringer Stückzahl?

Einem neuen Bericht zufolge könnte der schnelle Ausverkauf des ROG Xbox Ally X mit einer geringen Stückzahl zusammenhängen.

Der ROG Xbox Ally X war bereits vor seiner Veröffentlichung im Xbox Store weltweit ausverkauft. Ein großer Erfolg, wie zuletzt von Xbox-Chefin Sarah Bond erneut betont wurde.

Statt der großen Nachfrage der Fans und Spieler könnte vielmehr auch eine zu geringe Stückzahl ursächlich für den schnellen Ausverkauf gewesen sein, wie der Tech-Analyst Moore’s Law Is Dead in seinem neuen YouTube-Video berichtet.

So soll ein großer US-Einzelhändler angegeben haben, die verfügbare Menge des ROG Xbox Ally X habe unternehmensweit nur einige hundert Einheiten betragen. Eine Stückzahl, die in keiner Weise mit anderen Konsolenstarts vergleichbar sei.

Mit regelmäßigen Nachlieferungen des Handhelds sei laut der Quelle nicht zu rechnen. Vom leistungsschwächeren ROG Xbox Ally sei hingegen auch weiterhin ein guter Bestand vorhanden, die Nachfrage falle allerdings sehr gering aus.